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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров почтил память генерала-майора Шаймуратова в местах его последних сражений

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба Главы РБ

Фото: пресс-служба Главы РБ

УФА, 11 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

11 мая врио Главы Башкортостана посетил места последних сражений и гибели генерала-майора, командира легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова.

Радий Хабиров отметил, что важно отдать дань памяти герою, идентифицировать останки, установить мемориал. По словам руководителя региона, власти непризнанных республик, расположенных на территории Донбасса, готовы оказать необходимое содействие в работе поисковой экспедиции, которую планирует направить сюда Башкортостан, и увековечении памяти генерала Шаймуратова. Об этом, в частности, шла речь на встрече Радия Хабирова с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

Врио Главы Башкортостана побывал в Петровской школе № 22, носящей имя героя, осмотрел экспозицию школьного музея, посвящённую подвигам башкирских кавалеристов, возложил цветы к братской могиле на площади имени Шаймуратова в городе Петровском и к памятнику на месте гибели комдива в посёлке Штеровка. Радий Хабиров взял с собой горсть земли с поля боя, в котором погиб генерал Шаймуратов. Мулла прочитал молитву за упокой душ воинов Башкавдивизиии.

Местные жители рассказали врио Главы Башкортостана о том, что некоторые раненые башкирские кавалеристы после излечения и окончания войны остались в Штеровке. Мемуары одного из таких бойцов они передали Радию Хабирову.

«Донбасс и Башкортостан разделяют 1,5 тысячи километров. С одной стороны, это много, а с другой – совсем мало, потому что у нас очень много общего. Самое главное – у нас общая история, история Великой Победы, – сказал руководитель республики. – Для жителей Башкортостана важно, что на этой земле вела бои и громила фашистов легендарная Башкирская кавалерийская дивизия. Здесь погиб наш легендарный герой – генерал Шаймуратов. Сегодня у меня получилось побывать на его могиле, где он лежит с более чем 200 соратниками. Что меня поразило – это то, с какой любовью и вниманием жители относятся к его памяти. Я приехал сюда для того, чтобы поблагодарить их за ту заботу, которую они оказывают памяти наших предков. Спасибо большое и низкий поклон!».
Справка. В годы Великой Отечественной войны генерал-майор Минигали Мингазович Шаймуратов (1899–1943) командовал 1-м Особым кавалерийским полком, а с декабря 1941 года – 112-й Башкирской кавалерийской дивизией, которая прошла с боями от Дона до Эльбы свыше 4 тысяч км. 3 860 воинов дивизии награждены орденами и медалями, 78 из них стали Героями Советского Союза (самое большое количество среди всех дивизий сухопутных войск Красной Армии) и пятеро – полными кавалерами ордена Славы. Сам комдив был удостоен двух орденов Красного Знамени, ордена Красной Звезды и медалей.

Генерал Шаймуратов героически погиб во время боёв за Донбасс 23 февраля 1943 года между населёнными пунктами Петровское и Штеровка при выходе полка из рейда по тылам противника. Существуют несколько версий его гибели и места захоронения.

Теги: День Победы, Радий Хабиров
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