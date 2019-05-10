Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии работу избирательных участков в день выборов продлили на два часа Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 май 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров подписал принятый депутатами Госсобрания – Курултая республики Закон «О внесении изменений в Кодекс РБ о выборах», продляющий работу избирательных участков в дни голосования на два часа. Через 10 дней после официального опубликования новый закон вступит в силу, сообщили в пресс-службе Госсобрания.

«Таким образом, на ближайших выборах в сентябре этого года новая норма уже будет действовать, – прокомментировал председатель Госсобрания — Курултая Башкортостана Константин Толкачев. – Избирательные участки будут открыты с 7 до 21 часа вместо старого графика с 8 утра до 20 часов. Это даст возможность проголосовать как можно большему количеству избирателей. С учетом того, что Единый день голосования совпадает с периодом «горячей» поры уборки урожая, новая норма особенно своевременна для сельской местности. Для немалой части городского электората данная мера тоже актуальна, поскольку в сентябре нередко еще стоит теплая погода. Многие семьями уезжают на дачу, не успевая вернуться и проголосовать до восьми вечера. Новый закон в определенной степени возвращает нас к советскому опыту, когда избирательные участки работали еще дольше – с 6 утра до 22 часов».

Как отметил Константин Толкачев, в сентябре этого года жителям Башкортостана предстоит выбрать Главу республики, двух депутатов Госсобрания. Кроме того, в нескольких городах и районах состоятся выборы муниципальных депутатов.