Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.22

EUR 73.08

10 мая Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии работу избирательных участков в день выборов продлили на два часа

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии работу избирательных участков в день выборов продлили на два часа Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 май 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров подписал принятый депутатами Госсобрания – Курултая республики Закон «О внесении изменений в Кодекс РБ о выборах», продляющий работу избирательных участков в дни голосования на два часа. Через 10 дней после официального опубликования новый закон вступит в силу, сообщили в пресс-службе Госсобрания.

«Таким образом, на ближайших выборах в сентябре этого года новая норма уже будет действовать, – прокомментировал председатель Госсобрания — Курултая Башкортостана Константин Толкачев. – Избирательные участки будут открыты с 7 до 21 часа вместо старого графика с 8 утра до 20 часов. Это даст возможность проголосовать как можно большему количеству избирателей. С учетом того, что Единый день голосования совпадает с периодом «горячей» поры уборки урожая, новая норма особенно своевременна для сельской местности. Для немалой части городского электората данная мера тоже актуальна, поскольку в сентябре нередко еще стоит теплая погода. Многие семьями уезжают на дачу, не успевая вернуться и проголосовать до восьми вечера. Новый закон в определенной степени возвращает нас к советскому опыту, когда избирательные участки работали еще дольше – с 6 утра до 22 часов».
Как отметил Константин Толкачев, в сентябре этого года жителям Башкортостана предстоит выбрать Главу республики, двух депутатов Госсобрания. Кроме того, в нескольких городах и районах состоятся выборы муниципальных депутатов.

Теги: закон, выборы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Смертельная авария в Башкирии: погибли двое, пятеро травмированы
Сегодня, 9 мая в Дюртюлинском районе зарегистрировано ДТП с двумя погибшими. Авария произошла около полудня на 22 км автодороги Дюртюли - Бураево. По
В Уфе проходит шествие «Бессмертного полка»
В Уфе проходит шествие «Бессмертного полка». Патриотическая акция организована в башкирской столице в шестой раз и посвящена 74-й годовщине Победы в Вел
Радий Хабиров прошёл в колонне «Бессмертного полка»
Сегодня в Уфе врио главы Башкортостана Радий Хабиров принимает участие в шествии в рамках Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк». Руковод
В Башкирии клещи покусали уже более 800 человек
С начала сезона активности клещей в Башкортостане с жалобами на их укусы в медицинские организации обратились уже 801 человек. В прошлом году за этот пе
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть