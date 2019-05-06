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6 мая Понедельник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В состав Молодежного правительства Башкирии войдет 19 человек

ПОЛИТИКА

УФА, 6 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

10 июня стартует официальный прием заявок для отбора в Молодежное правительство Башкортостана, которое будет состоять из председателя, его заместителя, членов, избираемых сроком на два года. Конкурсный отбор кандидатов проводит Министерство молодежной политики и спорта. Он пройдет в два этапа – заочно (конкурс проектов) и очно. Стать участниками конкурса могут молодые граждане страны от 18 до 30 лет, постоянно проживающие в Башкортостане. Обязательное условие – кандидат не должен состоять на государственной или муниципальной службе.

Для подачи заявки нужно предоставить в Министерство молодежной политики и спорта РБ (Уфа, ул. Ленина, 10) личное заявление с указанием контактных данных, заполненную анкету с фотографией 3х4, проект (оформленный согласно требованиям), копию паспорта, копию документа об образовании, справку с места учебы или работы, документ об отсутствии судимости, копии наград, дипломов и согласие на обработку персональных данных. Победителей определит конкурсная комиссия, в состав которой войдут представители органов государственной власти, общественных объединений и молодежных организаций республики.

Второй этап конкурса пройдет в формате собеседования и защиты проекта. С подробностями отбора и требованиями оформления заявки можно ознакомиться в положении. По итогам 19 лучших участников отбора, набравших наибольшее количество баллов, станут членами Молодежного правительства. Также будет сформирован резервный список кандидатов.

Молодежное правительство создается для поддержания инициатив молодых людей, привлечения их к решению политических и экономических проблем, подготовки кадров для властных структур

Теги: Молодежное правительство
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