Фото: Олег Яровиков Парламент Башкирии инициировал законопроект по борьбе с нелегальными перевозчиками Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 май 2019. /ИА «Башинформ»/.

Депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан направили в Совет законодателей Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменения в статью 28 Федерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», нацеленный на борьбу с так называемыми нелегальными перевозчиками.

«Речь идет о предпринимателях, имеющих лицензии на автобусные перевозки, но не получивших в установленном порядке разрешения органов местного самоуправления на организацию пассажирских перевозок – карту маршрута регулярных перевозок, – пояснил Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. – Из 10 тысяч единиц пассажирского транспорта в республике около 7 тысяч принадлежит таким «нелегалам». Данная категория предпринимателей систематически грубо нарушает транспортное законодательство и правила дорожного движения, что способствует повышению аварийности на дорогах, в том числе с человеческими жертвами. Наиболее актуальна проблема для Уфы и других крупных городов».

Для решения сложившейся ситуации парламент Башкортостана предлагает изменить порядок выдачи карт маршрута регулярных перевозок, при отсутствии которых транспортные средства лишаются законных оснований выходить на маршрут, включив в него обязательное указание сведений о государственном номере транспортного средства, которому разрешено использование карты. Константин Толкачев подчеркнул, что с предложением инициировать соответствующий законопроект в республиканский парламент обратилось Управление ФСБ России по Республике Башкортостан.

«Мера позволит в перспективе сформировать единый реестр автотранспортных средств, задействованных в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров на конкретных городских маршрутах. Это будет способствовать эффективному выявлению и последующему привлечению недобросовестных перевозчиков к административной ответственности», – сказал Константин Толкачев.

С позицией Государственного Собрания республики солидарны и парламентарии других регионов. В поддержку законопроекта высказались Комитет Совета Федерации по экономической политике, Законодательное Собрание Тверской области, Московская областная Дума. Аналогичное предложение в Госдуму поступило от Законодательного Собрания Нижегородской области. В настоящее время законопроект дорабатывается с учетом рекомендаций Комиссии Совета законодателей по вопросам экономической и промышленной политики.