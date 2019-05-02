В Башкирии депутат Аскар Файзуллин досрочно снял с себя полномочия
В Башкирии депутат Аскар Файзуллин досрочно снял с себя полномочия Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 2 мая 2019. /ИА «Башинформ»/.
Депутат Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан Аскар Файзуллин досрочно снял с себя полномочия.
Соответствующее постановление подписал председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев, сообщили в пресс-службе парламента.
«Аскар Файзуллин был избран по Солнечному одномандатному избирательному округу. Работал в составе Комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам. В Государственном Собрании представлял партию «Единая Россия». Поскольку депутат был избран по одномандатному избирательному округу, до сентября его мандат останется вакантным. Новый народный избранник будет определен по итогам дополнительных выборов в сентябре», — пояснил Константин Толкачев.