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2 мая Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии депутат Аскар Файзуллин досрочно снял с себя полномочия

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии депутат Аскар Файзуллин досрочно снял с себя полномочия Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 2 мая 2019. /ИА «Башинформ»/.

Депутат Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан Аскар Файзуллин досрочно снял с себя полномочия.

Соответствующее постановление подписал председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев, сообщили в пресс-службе парламента.

«Аскар Файзуллин был избран по Солнечному одномандатному избирательному округу. Работал в составе Комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам. В Государственном Собрании представлял партию «Единая Россия». Поскольку депутат был избран по одномандатному избирательному округу, до сентября его мандат останется вакантным. Новый народный избранник будет определен по итогам дополнительных выборов в сентябре», — пояснил Константин Толкачев.

Теги: Госсобрание РБ
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