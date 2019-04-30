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30 апреля Вторник

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии исполнять обязанности министра экономического развития будет Лилия Мазитова

ПОЛИТИКА

УФА, 30 апр 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Исполнение обязанностей министра экономического развития Республики Башкортостан возложено на первого заместителя министра экономического развития Республики Башкортостан Лилию Мазитову. Соответствующий указ подписал врио Главы Башкортостана Радий Хабиров, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Ранее Сергей Новиков был освобождён от должности министра экономического развития Республики Башкортостан по собственному желанию.

Теги: назначения
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