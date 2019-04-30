В Башкирии исполнять обязанности министра экономического развития будет Лилия Мазитова
УФА, 30 апр 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
Исполнение обязанностей министра экономического развития Республики Башкортостан возложено на первого заместителя министра экономического развития Республики Башкортостан Лилию Мазитову. Соответствующий указ подписал врио Главы Башкортостана Радий Хабиров, сообщает пресс-служба руководителя региона.
Ранее Сергей Новиков был освобождён от должности министра экономического развития Республики Башкортостан по собственному желанию.