Фото: автор В Учалах прошли праймериз кандидатов от «Единой России» на пост главы Башкирии Фото: автор

УЧАЛЫ, 27 апр 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В Учалах 27 апреля состоялась вторая встреча кандидатов от «Единой России», которые участвуют в предварительном голосовании для дальнейшего выдвижения от партии на выборах главы Башкортостана, с секретарями местных и первичных отделений партии. Всего в ней приняли участие более 300 человек.

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров, депутат Госдумы Зариф Байгускаров, глава администрации Кумертау Борис Беляев, руководитель регионального отделения «Опоры России» Ляйсан Николаева рассказали о своей жизненной и трудовой биографии, представили свои программы и предложения по развитию региона, ответили на вопросы руководителей первичных отделений «Единой России».

Основной темой для обсуждения стали вопросы развития промышленности и экологии. Кандидатам от «Единой России», участвующим в процедуре предварительного голосования, предстоит провести еще две такие встречи. 18 мая в столице Башкирии они подискутируют о будущем Уфимской агломерации, а 29 мая в Нефтекамске поговорят о молодежной политике. 8 июня на своей региональной конференции единороссы определят своего кандидата, который пойдет от партии на выборы главы Башкортостана.

Перед входом в здание Учалинской филармонии руководитель Башкортостана Радий Хабиров пообщался с местными жителями, которые рассказали о своих проблемах: низкой зарплате, кадровом дефиците в больницах и поликлиниках города, нехватке рабочих мест для молодежи. Радий Хабиров отметил, что за короткое время все проблемные вопросы сразу, конечно, решить не удастся.

«Рассчитываю на вашу поддержку, только сообща можно вывести Башкортостан на новый уровень развития», — сказал Радий Хабиров, обращаясь к жителям.

Руководитель региона отметил, что он давно не был здесь, видно, что город чистый и уютный. Сегодня в ходе рабочей поездки он намерен более подробно ознакомиться с тем, как живет и развивается город Учалы.