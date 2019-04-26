Владимир Путин принял участие во втором Международном форуме «Один пояс, один путь»
УФА, 26 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.
Глава Российского государства Владимир Путин выступил на церемонии открытия рабочей программы форума «Один пояс, один путь», который проходит в Пекине 25–27 апреля.
«Реализация масштабного проекта «Один пояс, один путь», продвигаемого нашими китайскими коллегами, призвана укрепить созидательное сотрудничество государств Евразии, — сказал Владимир Путин. — Цель, которая действительно объединяет, – обеспечить гармоничное и устойчивое экономическое развитие, экономический рост на всём евразийском пространстве. Российская сторона неоднократно подчёркивала, что инициатива Председателя КНР «Один пояс, один путь» перекликается с российской идеей создания Большого Евразийского партнёрства, которое именно и предполагает «интеграцию интеграций», то есть тесное сопряжение идущих в Евразии различных двусторонних и многосторонних интеграционных процессов. Россия готова предпринять усилия, направленные на создание прозрачных, комфортных условий, способствующих развитию кооперации и сотрудничества на всём Евразийском континенте».Напомним, что Башкортостан стал лидером среди регионов Приволжья по сотрудничеству с Китаем в формате «Волга-Янцзы».
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