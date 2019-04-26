Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.67 ↑

EUR 72.11 ↓

26 апреля Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

ЦИК РФ: Изменения в Кодекс РБ «О выборах» расширят возможности кандидатам и избирателям

ПОЛИТИКА
Фото: cikrf.ru

ЦИК РФ: Изменения в Кодекс РБ «О выборах» расширят возможности кандидатам и избирателям Фото: cikrf.ru

УФА, 26 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня, 26 апреля, на заседании Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан во втором и третьем чтении приняты поправки в Кодекс Республики Башкортостан «О выборах». Изменения касаются увеличения на два часа времени работы избирательных участков в Башкортостане во время выборов: с 7.00 до 21.00 вместо нынешних с 8.00 до 20.00 часов, а также ряда других аспектов выборов регионального уровня.

По мнению Евгения Шевченко, члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, в целом новый закон направлен на интеграцию в региональное законодательство тех поправок и изменений, которые были приняты на федеральном уровне. Кроме того, поправки создают равные возможности всем кандидатам выдвигаться, вести избирательную кампанию, а жителям республики расширяют возможности реализовать своё право прийти на избирательный участок и проголосовать.

«Хотел бы подробно остановиться на трёх моментах принятого сегодня закона, — сказал Евгений Шевченко. — Во-первых, важно, что региональный законодатель не стал менять норму по муниципальному фильтру, то есть тому количеству депутатов, подписи которых нужно представить для регистрации в качестве кандидата на должность главы региона. Сейчас это цифра в Башкирии минимальная, исходя из норм федерального законодательства — 5%. Это говорит о том, что в регионе нет искусственных преград для тех, кто хочет баллотироваться на должность главы региона. Во-вторых, региональный законодатель расширил возможности по времени голосования. Если раньше голосование длилось 12 часов: с 8 утра до 20 вечера, то по новому закону выборы начнутся на час раньше — с 7 утра, и закончатся на час позже — в 21.00 вечера. Это, безусловно, очень хорошо для тех, кто хочет либо пораньше проголосовать и затем заниматься своими делами, в том числе на дачах и загородных участках. Либо можно будет поработать на своих участках до вечера, и потом, вернувшись в город, успеть проголосовать. В-третьих, из регионального Кодекса "О выборах" исключена норма, согласно которой кандидатам от партий, которые на предыдущих выборах главы региона набрали менее 3% голосов, запрещалось бесплатно вести агитацию в СМИ. Эта норма серьёзно ограничивала возможности таких кандидатов участвовать в выборах, доносить свою программу, свою позицию по тем или иным вопросам жизни республики до избирателей. Теперь все зарегистрированные кандидаты будут иметь равные возможности для агитации».

По мнению члена ЦИК РФ, в целом региональный законодатель в Башкирии сделал всё возможное для того, чтобы на выборах была конкуренция и была возможность кандидатам максимально широко доносить свои позиции до избирателей, а избирателям максимально расширил возможности прийти на избирательные участки и выполнить свой гражданский долг.

Также Евгений Шевченко рассказал, что в Госдуме РФ в первом чтении принят закон по цифровым участкам и буквально после праздников состоятся голосования во втором и третьем чтении по этому закону.

«Если закон будет принят, то мы сможем говорить о ещё больших возможностях и для жителей Башкирии. Ведь порядка 6000 избирателей — жителей республики, исходя из цифр, которые были на президентских выборах, в день голосования потенциально могут находиться в Москве, и они смогут прийти на один из 30 цифровых участков в столице нашей Родины и проголосовать на выборах главы Республики Башкортостан. Это ещё одна дополнительная возможность избирателям участвовать в выборах», — сказал Шевченко.

Напомним, что вопросы проведения региональных выборов в России в 2019 году обсуждались на встрече Президента России Владимира Путина с Председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой.

Теги: выборы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
С рейса Уфа - Анталья сняли пьяного авиадебошира
С приближением майских праздников в России участились инциденты с участием авиадебоширов. 24 апреля в аэропорту столицы Башкирии сняли с рейса пьяного мо
В Башкирии у экс-полицейского изъяли имущество на 34 млн рублей
Бывший сотрудник службы собственной безопасности МВД Башкирии лишился своего имущества в пользу государства на сумму 34 млн рублей. По сведениям регионал
Подписан закон об ужесточении наказания за оставление места ДТП
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности водителей, скрывшихся с места ДТП. Если в аварии пострадали люди, сб
В Башкирии разыскивают водителя, который сбил 17-летнего школьника и скрылся
В Башкирии объявили в розыск уроженца деревни Зилязекулево Балтачевского района Динара Усманова 1972 года рождения. 25 апреля мужчина находился за рулем
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть