Фото: cikrf.ru ЦИК РФ: Изменения в Кодекс РБ «О выборах» расширят возможности кандидатам и избирателям Фото: cikrf.ru

УФА, 26 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня, 26 апреля, на заседании Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан во втором и третьем чтении приняты поправки в Кодекс Республики Башкортостан «О выборах». Изменения касаются увеличения на два часа времени работы избирательных участков в Башкортостане во время выборов: с 7.00 до 21.00 вместо нынешних с 8.00 до 20.00 часов, а также ряда других аспектов выборов регионального уровня.

По мнению Евгения Шевченко, члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, в целом новый закон направлен на интеграцию в региональное законодательство тех поправок и изменений, которые были приняты на федеральном уровне. Кроме того, поправки создают равные возможности всем кандидатам выдвигаться, вести избирательную кампанию, а жителям республики расширяют возможности реализовать своё право прийти на избирательный участок и проголосовать.

«Хотел бы подробно остановиться на трёх моментах принятого сегодня закона, — сказал Евгений Шевченко. — Во-первых, важно, что региональный законодатель не стал менять норму по муниципальному фильтру, то есть тому количеству депутатов, подписи которых нужно представить для регистрации в качестве кандидата на должность главы региона. Сейчас это цифра в Башкирии минимальная, исходя из норм федерального законодательства — 5%. Это говорит о том, что в регионе нет искусственных преград для тех, кто хочет баллотироваться на должность главы региона. Во-вторых, региональный законодатель расширил возможности по времени голосования. Если раньше голосование длилось 12 часов: с 8 утра до 20 вечера, то по новому закону выборы начнутся на час раньше — с 7 утра, и закончатся на час позже — в 21.00 вечера. Это, безусловно, очень хорошо для тех, кто хочет либо пораньше проголосовать и затем заниматься своими делами, в том числе на дачах и загородных участках. Либо можно будет поработать на своих участках до вечера, и потом, вернувшись в город, успеть проголосовать. В-третьих, из регионального Кодекса "О выборах" исключена норма, согласно которой кандидатам от партий, которые на предыдущих выборах главы региона набрали менее 3% голосов, запрещалось бесплатно вести агитацию в СМИ. Эта норма серьёзно ограничивала возможности таких кандидатов участвовать в выборах, доносить свою программу, свою позицию по тем или иным вопросам жизни республики до избирателей. Теперь все зарегистрированные кандидаты будут иметь равные возможности для агитации».

По мнению члена ЦИК РФ, в целом региональный законодатель в Башкирии сделал всё возможное для того, чтобы на выборах была конкуренция и была возможность кандидатам максимально широко доносить свои позиции до избирателей, а избирателям максимально расширил возможности прийти на избирательные участки и выполнить свой гражданский долг.

Также Евгений Шевченко рассказал, что в Госдуме РФ в первом чтении принят закон по цифровым участкам и буквально после праздников состоятся голосования во втором и третьем чтении по этому закону.

«Если закон будет принят, то мы сможем говорить о ещё больших возможностях и для жителей Башкирии. Ведь порядка 6000 избирателей — жителей республики, исходя из цифр, которые были на президентских выборах, в день голосования потенциально могут находиться в Москве, и они смогут прийти на один из 30 цифровых участков в столице нашей Родины и проголосовать на выборах главы Республики Башкортостан. Это ещё одна дополнительная возможность избирателям участвовать в выборах», — сказал Шевченко.

Напомним, что вопросы проведения региональных выборов в России в 2019 году обсуждались на встрече Президента России Владимира Путина с Председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой.