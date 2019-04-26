В Башкирии работу избирательных участков на выборах главы региона продлили на 2 часа
УФА, 26 апр 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.
На предстоящих 8 сентября выборах главы Башкортостана избирательные участки будут работать на 2 часа дольше. Сегодня на пленарном заседании депутаты Госсобрания внесли изменения в Кодекс о выборах. В соответствии с принятым законом, избирательные участки в Единый день голосования 8 сентября будут работать с 7 утра до 21 часа.
«Работу участков мы продлеваем для удобства избирателей. Предлагаемая норма даст возможность проголосовать большему количеству граждан. Сегодня график работы у всех разный. Многие граждане работают посменно, далеко не у всех воскресенье выходной день, особенно в период уборки урожая. И наоборот, те, кто отдыхает, нередко уезжают за город семьями и возвращаются вечером, не успевая проголосовать. Если вспомнить советский период, то тогда избирательные участки и вовсе работали с 6 утра до 10 вечера. Думаю, увеличение времени работы не вызовет трудностей в работе избирательных комиссий», — прокомментировал для журналистов изменения в Кодекс о выборах председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев.
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