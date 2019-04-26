Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.67 ↑

EUR 72.11 ↓

26 апреля Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии работу избирательных участков на выборах главы региона продлили на 2 часа

ПОЛИТИКА

УФА, 26 апр 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

На предстоящих 8 сентября выборах главы Башкортостана избирательные участки будут работать на 2 часа дольше. Сегодня на пленарном заседании депутаты Госсобрания внесли изменения в Кодекс о выборах. В соответствии с принятым законом, избирательные участки в Единый день голосования 8 сентября будут работать с 7 утра до 21 часа.

«Работу участков мы продлеваем для удобства избирателей. Предлагаемая норма даст возможность проголосовать большему количеству граждан. Сегодня график работы у всех разный. Многие граждане работают посменно, далеко не у всех воскресенье выходной день, особенно в период уборки урожая. И наоборот, те, кто отдыхает, нередко уезжают за город семьями и возвращаются вечером, не успевая проголосовать. Если вспомнить советский период, то тогда избирательные участки и вовсе работали с 6 утра до 10 вечера. Думаю, увеличение времени работы не вызовет трудностей в работе избирательных комиссий», — прокомментировал для журналистов изменения в Кодекс о выборах председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев.

Теги: выборы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
С рейса Уфа - Анталья сняли пьяного авиадебошира
С приближением майских праздников в России участились инциденты с участием авиадебоширов. 24 апреля в аэропорту столицы Башкирии сняли с рейса пьяного мо
В Башкирии у экс-полицейского изъяли имущество на 34 млн рублей
Бывший сотрудник службы собственной безопасности МВД Башкирии лишился своего имущества в пользу государства на сумму 34 млн рублей. По сведениям регионал
Вахтовик из Башкирии заживо сгорел при пожаре в общежитии на Сахалине
Двухэтажное здание общежития строителей Сахалинской ГРЭС-2, где проживали 162 человека, загорелось утром 25 апреля. После тушения пожара в помещении обн
В Башкирии разыскивают водителя, который сбил 17-летнего школьника и скрылся
В Башкирии объявили в розыск уроженца деревни Зилязекулево Балтачевского района Динара Усманова 1972 года рождения. 25 апреля мужчина находился за рулем
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть