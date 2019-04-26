Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров назначен в ПФО куратором по экологическому образованию и воспитанию Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

Деятельность органов госвласти Приволсжкого федерального округа в сфере обращения с ТКО обсуждали на первом заседании рабочей группы Совета при полномочном представителе президента России в округе.

Зампредседателя полномочного представителя главы государства в ПФО Нижегородской области Глеб Никитин и врио главы Башкирии Радий Хабиров заслушали представителей Минприроды РФ, Минстроя, Совета Федерации и других профильных организаций. Принято решение разделить главный вопрос на два блока. За первый (подготовку материалов в части экологического оздоровления реки Волги, ликвидации наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов) будет отвечать губернатор Нижеородской области, а руководитель Башкортостана будет курировать формирование экологической культуры, развития экологического образования и воспитания граждан, уточнили в пресс-службе полномочного представителя президента России в ПФО.

«Рассматриваемый нами вопрос связан с достижениями целей и задач, поставленных Президентом Российской Федерации в Указе №204 от 7 мая 2018 года. В ходе подготовки к заседанию Совета мы должны проанализировать состояние дел в округе по данным направлениям, выявить системные проблемы и выработать предложения по их решению», — отметил заместитель полномочного представителя Алексей Кузьмицкий.

Отметим, что в июне 2019 года в Уфе состоится заседание рабочей группы при полномочном представителе по вопросам обращений с твердо-бытовыми отходами.

Как ранее сообщало агентство «Башинформ», врио главы Башкирии Радий Хабиров призвал к раздельному сбору мусора и экологическому образованию.