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25 апреля Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Руслан Гилязетдинов утвержден на должность главы Учалинского района Башкирии

ПОЛИТИКА
Фото: администрация Учалинский район РБ

Руслан Гилязетдинов утвержден на должность главы Учалинского района Башкирии Фото: администрация Учалинский район РБ

УФА, 25 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

24 апреля на должность главы администрации Учалинского района Башкирии депутаты райсовета утвердили Руслана Гилязетдинова, который был назначен руководителем республики Радием Хабировым в конце марта 2019 года.

В конкурсе на замещение вакантной должности, после добровольного ухода Фарита Давлетгареева, участвовали пять кандидатов.

Среди приоритетных задач Руслан Гилязетдинов отметил сохранение высокой доходной базы бюджета, активизацию инвестиционной деятельности, вовлечение в оборот экономического потенциала района, в том числе сырьевого, имущественного, рекреационного, максимальное внимание к 12 национальным проектам. Также в краткой программе кандидата были представлены конкретные ориентиры поддержки сельского хозяйства и развития малого бизнеса в районе, развития социальной сферы.

За кандидатуру Гилязетдинова проголосовали 13 депутатов, три — воздержались. Контракт с избранным главой администрации подписал председатель Совета района Хуснутдин Хасанов.

Справка

Родился 14 февраля 1974 года в селе Учалы. В 2000 году окончил Башкирский государственный аграрный университет (ранее Башкирский сельскохозяйственный институт) по специальности «природоохранное обустройство территорий». В 2005 году окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет (ранее Уфимский нефтяной институт) по специальности «проектирование и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

После службы в рядах Российской Армии в 1994-1996 годах, трудовую деятельность начал инженером производственного контроля Учалинского филиала ОАО «Башкирнефтепродукт», затем на том же предприятии главным инженером (2000-2010 гг.). В 2010-2011 годах проработал главным инженером Белорецкого филиала ОАО «Башкирнефтепродукт». С 2011 года занимал должность первого заместителя главы администрации Учалинского района, курировал вопросы промышленности строительства, ЖКХ, жилищной политики, гражданской обороны, предупреждения и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Женат, имеет двоих детей.

Теги: Учалинский район, глава, Руслан Гилязетдинов
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