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Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров встретился с исполнительным секретарем Делового совета ШОС Сергеем Канавским

ПОЛИТИКА

УФА, 24 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

24 апреля в Доме Республики врио Главы Башкортостана Радий Хабиров встретился с исполнительным секретарём Делового совета Шанхайской организации сотрудничества Сергеем Канавским.

Рассматривались перспективы развития международного сотрудничества в рамках мероприятий, включённых в календарь ШОС, в том числе V Форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, который пройдёт в Уфе осенью.

«Президент России Владимир Путин утвердил план мероприятий на время председательства России в ШОС. Форум малого бизнеса в Уфе – одно из первых событий этого периода и фактически единственное мероприятие экономической направленности на пространстве ШОС, – отметил Сергей Канавский. – Для Башкортостана как пилотного региона его проведения это прекрасная возможность решения вопросов экономического сотрудничества и позиционирования республики на столь высоком уровне. Деловой совет ШОС готов всесторонне поддерживать эти намерения».

Стороны обсудили подготовку республики к проведению предстоящего форума. Для этого будет создан организационный комитет. Планируется, что первое его заседание состоится в Москве.

Теги: Радий Хабиров
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