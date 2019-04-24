Радий Хабиров встретился с исполнительным секретарем Делового совета ШОС Сергеем Канавским

УФА, 24 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

24 апреля в Доме Республики врио Главы Башкортостана Радий Хабиров встретился с исполнительным секретарём Делового совета Шанхайской организации сотрудничества Сергеем Канавским.

Рассматривались перспективы развития международного сотрудничества в рамках мероприятий, включённых в календарь ШОС, в том числе V Форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, который пройдёт в Уфе осенью.

«Президент России Владимир Путин утвердил план мероприятий на время председательства России в ШОС. Форум малого бизнеса в Уфе – одно из первых событий этого периода и фактически единственное мероприятие экономической направленности на пространстве ШОС, – отметил Сергей Канавский. – Для Башкортостана как пилотного региона его проведения это прекрасная возможность решения вопросов экономического сотрудничества и позиционирования республики на столь высоком уровне. Деловой совет ШОС готов всесторонне поддерживать эти намерения».

Стороны обсудили подготовку республики к проведению предстоящего форума. Для этого будет создан организационный комитет. Планируется, что первое его заседание состоится в Москве.