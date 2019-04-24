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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Юлай Ильясов утвержден в должности главы Куюргазинского района Башкирии

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

Юлай Ильясов утвержден в должности главы Куюргазинского района Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 апр 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Юлай Ильясов утвержден в должности главы администрации Куюргазинского района Башкирии. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Юлай Ильясов начал работать в администрации Куюргазинского района в марте в должности заместителя главы района по экономике, финансам и инвестициям. 29 марта был назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Куюргазинского района после отставки прежнего главы муниципалитета Ахата Кутлуахметова по собственному желанию.

Юлай Ильясов родился 10 июня 1969 года в селе Юнаево Зианчуринского района Башкирской АССР. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «электрооборудование летательных аппаратов» в 1994 году и юридический факультет Башкирского государственного университета в 2001 году.

С 1990 по 1991 год работал монтажником ПМК-512 треста «Связьстрой-5» в Нефтекамске, с 1991 по 1992 год был рабочим совхоза «Рощинский».

С 1994 по 1997 год учился в аспирантуре УГАТУ, с 1995 по 1998 год был младшим научным сотрудником, ассистентом кафедры УГАТУ.

С 1998 года находился на государственной службе. С 1998 по 1999 год был ведущим специалистом, затем главным специалистом министерства экономики и антимонопольной политики Башкирии, с 1999 года — заместителем начальника отдела ФГУП УАП «Гидравлика», с 2000 года — главным специалистом секретариата Госсобрания республики. С 2000 по 2004 год являлся ведущим специалистом ОАО «Фонд долгосрочных сбережений», с 2004 по 2005 год — заведующим отделом прогнозирования социально-экономического развития и социальной политики администрации Президента Башкортостана. С 2005 по 2008 годы был председателем Государственного комитета Башкирии по молодежной политике.

В 2008 году стал заместителем главы администрации Уфы. А с 12 августа этого же года возглавил администрацию Кировского района столицы Башкирии. С августа 2010 года по январь 2012 года был министром земельных и имущественных отношений Башкортостана. Последние семь лет работал в компании «Башнефть».

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