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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Подписан закон об ужесточении наказания за оставление места ДТП

ПОЛИТИКА
Фото: pnp.ru

Подписан закон об ужесточении наказания за оставление места ДТП Фото: pnp.ru

УФА, 24 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности водителей, скрывшихся с места ДТП. Если в аварии пострадали люди, сбежавшему водителю назначат принудительные работы до 3 лет либо лишение свободы сроком до 4 лет. Если в ДТП погиб человек — возможно лишение свободы на срок от 2 до 7 лет. Если погибших больше двух, наказание составит от 4 до 9 лет лишения свободы.

Ранее за побег с места аварии грозило лишение водительских прав на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.

Авторы законопроекта указывали, что «те, кто сбежал с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди, несут меньшую ответственность, чем те, кто остался и сдал тест на алкоголь». Ранее в Госдуму внесли законопроект о лишении свободы сроком до 15 лет за «пьяные» ДТП со смертельным исходом. Авторы документа предложили приравнять подобные аварии к умышленному убийству. Предполагается, что более суровая мера ответственности снизит количество жертв ДТП по вине пьяных водителей.

Теги: законы, дтп, оставление, водители
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