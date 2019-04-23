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В Башкирии создадут охранные зоны для двух шиханов

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии создадут охранные зоны для двух шиханов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии создадут охранные зоны для шести памятников природы республиканского значения, в том числе шиханов Тратау и Юрактау. Проект соответствующего постановления опубликован Минэкологии РБ, документ проходит экспертизу. Охране также будут подлежать Охлебининская гипсовая пещера (Иглинский район), Карламанская пещера и скала Большой колпак (Кармаскалинский район), озеро Тугар-Салган (находится у подножия Тратау, в Ишимбайском районе).

В охранной зоне должен соблюдаться заповедный покой, пояснили в ведомстве: в ней запрещена любая производственная деятельность и складирование мусора, а на озере — водопой скота. Кроме того, вокруг Тратау будет запрещен сбор окаменелостей, растений для гербариев и насекомых в энтомологические коллекции, вокруг Юрактау – выпас скота.

Еще один шихан — Куштау, охранного статуса не имеет. «Башкирская содовая компания» планировала получить в разработку Тратау, содержащую известняк подходящего качества, но руководство республики приняло решение сохранить шиханы Тратау и Юрактау, предоставив предприятию возможность добывать ресурсы на Куштау.

Теги: шиханы, Тратау, Юрактау
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