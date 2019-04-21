В Сибае отпраздновали 100-летие республики

Фото: Олег Яровиков



















Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 апр 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

21 апреля в ходе рабочей поездки в Сибай врио Главы Башкортостана Радий Хабиров выступил на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию республики. Руководитель региона поздравил жителей города со знаменательным событием и вручил юбилейные награды.Перед началом праздничного концерта Радий Хабиров осмотрел выставку произведений декоративно-прикладного искусства, организованную на площади перед зданием Сибайского государственного башкирского театра драмы имени А. Мубарякова.

«Особенно волнительно отмечать вековой юбилей здесь, в местах, где она, по сути, зарождалась. В часе езды отсюда село Темясово – первая столица Башкортостана, где ровно век назад принимались судьбоносные решения. Мы хотим, чтобы и в наши дни Зауралье вновь стало важной точкой развития Башкортостана».

Радий Хабиров отметил, что сегодня Сибай по праву – настоящая столица Башкирского Зауралья, его экономический, культурный, образовательный центр. Богатые недра этой земли – основа благополучия города и всей республики.

«За последние годы многое сделано в Сибае, в том числе в рамках программы развития Зауралья. Есть хорошие результаты. Инвестиции в прошлом году выросли на 20 процентов. Сейчас в городе реализуются и планируются к реализации 15 инвестиционных проектов почти на 50 млрд рублей Созданы новые рабочие места. Снизилась безработица».

Правительство республики решило включить Сибай в программу поддержки моногородов. Город получит всю необходимую помощь. Будет улучшена дорожная инфраструктура, осуществится строительство железной дороги Сибай – Бурибай – Сара, автотрассы Сибай – Кусеево – Халилово. В прошлом году здесь открылась газозаправочная станция – первая в Башкирском Зауралье, что стало важным шагом в работе по очищению атмосферного воздуха.

Руководитель региона напомнил, что Сибай славится своими образовательными, культурными и спортивными традициями. На прошедшем недавно I Всероссийском съезде учителей башкирского языка и литературы мы приняли важное решение открыть в Сибае лингвистическую гимназию с углубленным изучением башкирского, русского и английского языков.

Радий Хабиров пообещал, что на следующей неделе подтопление карьера будет продолжено, и остаточные явления ликвидированы, проблема будет решена.

Врио Главы республики вручил ветеранам труда и почетным жителям города Сибая юбилейную медаль «100 лет образования Республики Башкортостан».

В завершение праздничного мероприятия состоялся концерт мастеров искусств.