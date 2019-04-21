В сибайском парке «Лукоморье» начало новой аллее положил руководитель Башкирии

Фото: Олег Яровиков









Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

В сибайском парке «Лукоморье» в рамках программы «Зеленая Башкирия» появилась новая аллея. Первым, кто посадил здесь саженец, стал Радий Хабиров. Как отметил руководитель региона, за свою жизнь он посадил очень много деревьев, но в этом году это его первое посаженное дерево.

На мероприятии присутствовали 10 семей из Сибая. Среди них — семьи молодоженов, семьи, которые ждут появления на свет малыша, семьи, в которых одновременно родились двое детей. К акции присоединились также семья с приемными детьми и две семьи, награжденные медалью «Материнская слава». Особое внимание было уделено семьям, прожившим в браке 50 и 60 лет.

«В ноябре 2016 года администрация г. Сибая направила заявку для участия в конкурсе на строительство игровых парков и площадок в рамках программы «Игра со смыслом». В 2017 году по его результатам Фонд помощи детям «Обнаженные сердца» построил детский игровой парк в Сибае. Все оборудование соответствует требованиям национальной системы ГОСТ РФ и имеет международную сертификацию от TUV Product Service», — пояснил глава сибайской администрации Рустем Афзалов.

Предварительная работа по подготовке территории прошла в рамках программы «Городская среда». Общая стоимость составила более 9 млн рублей.