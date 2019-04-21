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Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров поблагодарил сибайцев за терпение и стойкость

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня врио Главы республики находится с рабочим визитом в Сибае. В течение дня Радий Хабиров общается с жителями города, принимает участие в посадке деревьев в рамках программы «Зеленая Башкирия», открытии технопарка «TeсhnoTERRA», торжественном открытии фестиваля АструмСибайский полумарафон.

«Мы считаем, что основные задачи по карьеру выполнили. Остаточные явления там остались, это займет определенное время, но в целом мы уже должны думать о развитии Сибая, его промышленности, экономике. Сегодня запланировано посещение ряда социальных объектов. Сибай развивается, Сибай живет», — подчеркнул Радий Хабиров.

Руководитель региона приехал в детский парк «Лукоморье». Он тепло поблагодарил жителей города:

«Самое главное, для чего я приехал — поблагодарить сибайцев, сказать им спасибо за их выдержку, терпение, стойкость».

Теги: сибай, Радий Хабиров
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