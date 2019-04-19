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Башкирия открыла рынок крымским виноделам

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

Башкирия открыла рынок крымским виноделам Фото: ИА «Башинформ»

ЯЛТА, 19 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирия открыла рынок крымским виноделам, сообщил журналистам врио главы Башкирии Радий Хабиров на полях Ялтинского международного экономического форума. Один из частных производителей будет поставлять в республику качественную продукцию по доступной для населения цене. Хотя в целом частный бизнес пока занимает незначительную долю в товарообороте между Крымом и Башкирией, признал руководитель региона.

Между тем, Крым уже пять лет находится в составе России, и пора приступать к серьезным экономическим проектам, считает он. Башкирия шефствует над Белогорским районом Крыма, оказывает ему материальную помощь.

«В то же время и Белогорскому району есть что предложить побратимам — Мелеузовскому, Гафурийскому районам. Чтобы это не только обмен концертными бригадами был. Нужно посмотреть, что есть у них, что есть у нас. Крым в основном закупает в нас продукцию нефтехимии, но, уверен, есть и другие номенклатуры, которые интересны крымчанам », — сказал Радий Хабиров.

Теги: крым, ямэф, радий хабиров
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