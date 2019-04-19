Фото: автора Башкирия выделит 800 млн рублей на строительство санатория «Юбилейный» в Крыму Фото: автора

ЯЛТА, 19 апр 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Крымский санаторий «Юбилейный», переданный Башкирии в 2017 году, будет не реконструирован, а отстроен заново. Об этом сообщил журналистам республиканских СМИ врио главы Башкортостана Радий Хабиров на полях Ялтинского международного экономического форума. По его словам, первоначальный план по реконструкции изменен, и решено строить новый объект. На первый этап проекта будет выделено 800 млн рублей.

«В Крыму есть то, чего нет у нас — море, здравницы, которые нужны и детям, и взрослым. Поэтому мы пошли на такое серьезное решение по строительству республиканского санатория. Новый объект будет архитектурно современным, красивым, привлекательным», — пояснил глава региона.

«Юбилейный» — это клинический кардиологический санаторий для детей и детей с родителями. Он специализируется на лечении и реабилитации детей с заболеваниями системы кровообращения, верхних дыхательных путей и сопутствующей патологией. Здравница расположена в санаторно-курортной зоне Евпатории, в 30 метрах от берега Черного моря и 200 метрах от озера Мойнаки, в окружении живописного парка. Сейчас он состоит из жилых и хозяйственных корпусов, построенных в советское время. Реновации требуют не только здания, но и вся территория, инженерная, сетевая и лечебная инфраструктура.