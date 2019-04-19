Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.06 ↑

EUR 72.24 ↑

19 апреля Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Башкирия выделит 800 млн рублей на строительство санатория «Юбилейный» в Крыму

ПОЛИТИКА
Фото: автора

Башкирия выделит 800 млн рублей на строительство санатория «Юбилейный» в Крыму Фото: автора

ЯЛТА, 19 апр 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Крымский санаторий «Юбилейный», переданный Башкирии в 2017 году, будет не реконструирован, а отстроен заново. Об этом сообщил журналистам республиканских СМИ врио главы Башкортостана Радий Хабиров на полях Ялтинского международного экономического форума. По его словам, первоначальный план по реконструкции изменен, и решено строить новый объект. На первый этап проекта будет выделено 800 млн рублей.

«В Крыму есть то, чего нет у нас — море, здравницы, которые нужны и детям, и взрослым. Поэтому мы пошли на такое серьезное решение по строительству республиканского санатория. Новый объект будет архитектурно современным, красивым, привлекательным», — пояснил глава региона.

«Юбилейный» — это клинический кардиологический санаторий для детей и детей с родителями. Он специализируется на лечении и реабилитации детей с заболеваниями системы кровообращения, верхних дыхательных путей и сопутствующей патологией. Здравница расположена в санаторно-курортной зоне Евпатории, в 30 метрах от берега Черного моря и 200 метрах от озера Мойнаки, в окружении живописного парка. Сейчас он состоит из жилых и хозяйственных корпусов, построенных в советское время. Реновации требуют не только здания, но и вся территория, инженерная, сетевая и лечебная инфраструктура.

Теги: санаторий, Крым, строительство
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии в общежитии скончался 17-летний подросток
В селе Мраково Кугарчинского района в интернате башкирской гимназии скончался 17-летний подросток. Как сообщили в Следственном комитете республики, по
Две жительницы Башкирии подозреваются в покушении на убийство матери и ее ребенка
Следственный отдел по Ишимбаю возбудил уголовное дело по статье «организация покушения на убийство по найму двух и более лиц, в том числе одного малолетн
Дмитрия Быкова транспортируют из Уфы в Москву
Писатель и журналист Дмитрий Быков, госпитализированный в Уфе 16 апреля с гипергликемическим кризом, будет отправлен на лечение в Москву. По сообщениям
Когда в Башкирию вернется весеннее тепло - прогноз Росгидромета
В последние дни в республике наблюдается период похолодания, обусловленный вторжением арктического циклона. В минувшие выходные и в первые дни недели в
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть