Фото: автор Радий Хабиров: Сейчас взаимодействие Башкирии и Крыма можно усилить по всем направлениям Фото: автор

УФА, 19 апр 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров поблагодарил главу Крыма Сергея Аксенова за отдых детей из Сибая в детском санатории в Евпатории. По его словам, дети вернулись домой восхищенные, довольные и веселые. При этом, многие из них не только впервые увидели море, но и вообще в первый раз выехали из Сибая.

«Вам большое спасибо за приглашение и организацию отдыха сибайских детей», — сказал Радий Хабиров.

Руководитель республики также отметил, что приняты все необходимые решения по санаторию в Евпатории, который Крым передал Башкортостану.

«Сейчас мы находимся на стадии проектирования, мы надеемся, что санаторий будет украшать Евпаторию и у наших детей и жителей республики появится дополнительная возможность для лечения и отдыха в Крыму», — отметил руководитель региона.

Продолжают развиваться гуманитарно-культурные связи между регионами, особые отношения связывают республику с Белогорским районом Крыма.

«Мы с большим удовольствием приняли ваше приглашение принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме, приехала представительная делегация республики. Полагаю, что сейчас, когда решены все политические вопросы и намечены контуры экономического развития, можно усилить взаимодействие по всем направлениям», — сказал Радий Хабиров.

Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, отметил, что соглашение между двумя регионами — это рабочий документ, по нему идет реальная работа, каждый квартал подводятся итоги, готовятся крупные инфраструктурные проекты в части туризма и сельского хозяйства.

«Мы также получаем методическую поддержку по разным направлениями, в том числе по управлению многоквартирными домами, вывоза ТКО, по обслуживанию населения в поликлиниках, по другим лучшим практикам Башкортостана, которые мы начали внедрять в Крыму. Спасибо вам большое за поддержку, мы будем дальше развивать наше сотрудничество», — сказал Сергей Аксенов.

Как сообщалось ранее, санаторий «Юбилейный» в Евпатории был передан Башкортостану в сентябре 2017 года. После завершения реконструкции в 2021 году у Башкортостана появится современный санаторий на 400-500 мест с эффективной инфраструктурой для отдыха и лечения, с интересным и запоминающимся архитектурным обликом на берегу Черного моря.

Всего на реновацию санатория планируется потратить порядка 800 млн рублей.