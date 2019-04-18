Фото: ИА «Башинформ» На форуме в Ялте предложили ввести квоты на количество женщин в органах управления Фото: ИА «Башинформ»

ЯЛТА, 18 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

На экономическом форуме в Ялте предложили ввести квоты на количество женщин в топ-менеджменте компаний и госорганов. Дискуссия о роли женщин в управлении бизнесом и государством прошла на площадке нашего региона – в павильоне «Башкортостан».

В ходе дискуссии были приведены данные аналитического центра НАФИ, согласно которым, по индексу гендерного разрыва Россия занимает 75 место в мире среди 144 исследованных стран. Доля женщин в руководстве компаний в 2017 году составляла 47%, к 2019-му году снизилась до 41%. Средняя заработная плата женщин более чем на 40% ниже, чем зарплата мужчин.

Ранее о том, что женщины получают на 40% меньше мужчин, говорили и эксперты форума по труду, прошедшем в феврале в Уфе. Тогда же заявлялось, что по данным Российского феминистского объединения «ОНА», доля женщин среди гендиректоров составляет 2,4%, в советах директоров компаний — 8%.

Интересную статистику привела Лидер проекта «Женщины в Советах директоров» Елена Рычкалова. По данным 2018 года, капитализация компаний, где в руководстве был смешанный состав, выросла на 14%. Там же, где в руководстве были только мужчины, капитализация снизилась на 3,8%. .

Участники дискуссии, среди которых были женщины — региональные министры, заместители федеральных министров, владелицы бизнеса, в том числе в таких традиционно «мужских» областях, как транспортный бизнес и промышленность, говорили о том, что женщины чаще демонстрируют необходимые для эффективного управления качества: они стремятся к улучшениям, созиданию, при этом контролируют риски, их консерватизм и осторожность чаще всего оказываются эффективны при построении стратегии бизнеса.

Кромке того, для женщин характерны гибкость, умение договариваться со всеми, эмпатию, высокую ответственность. О последней свидетельствует хотя бы тот факт, что среди женщин-заемщиц гораздо меньше встречается просроченная задолженность по кредитам.

По ее словам Елены Рычкаловой, в 23 странах мира приняты гендерные квоты с целью сохранения гендерного баланса – это является серьезным фактором успешного развития бизнеса. Гендерные квоты действуют, в частности, в Китае. Например, если мэром является мужчина, то среди его заместителей обязательно должны быть женщины. Участники дискуссии сошлись в том, что там, где конечной целью деятельности является человек, эффективнее в управлении оказываются женщины.