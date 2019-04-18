Фото: автор Мария Захарова: Международная изоляция Крыма - это миф Фото: автор

ЯЛТА, 18 апр 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Международная изоляция Крыма является мифом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, который прошел на полях Ялтинского международного экономического форума. По ее словам, наглядным выражением поступательного развития внешнеэкономических связей полуострова стало ежегодное проведение настоящего Ялтинского форума.

«Есть лжефорумы, а это настоящий. Изоляция Крыма — это миф. Сюда на форум приехали 4,5 тысячи участников из 89 стран мира. Республика становится интересной для иностранных партнеров. Только в 2018 году иностранные делегации совершили более 60 визитов в Крым. Постоянно внося Крым в мировую повестку, Запад сам расширяет знания об этом регионе у международной общественности. А визит в Крым иностранных делегаций в пятую годовщину воссоединения с Россией подтверждает серьезный интерес зарубежных политиков, деловых партнеров к развитию взаимовыгодного сотрудничества с полуостровом», — отметила Мария Захарова.

По мнению официального представителя МИД России, введенные санкции прежде всего наносят вред населению Европы.

«Из-за отказа от взаимодействия с Крымом они теряют очень много. Потенциальное сотрудничество дало бы им колоссальные прибыли. У региона фантастические потенциальные инвестиционные возможности. Но, как только допускается потеря собственного суверенитета, как только позволяют использовать свои политические институты в интересах других государств — они вынуждены отказываться от этого», — отметила Захарова.