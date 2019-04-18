Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров: У двух республик есть дополнительный потенциал для развития сотрудничества Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

18 апреля в Доме Республики состоялась рабочая встреча врио Главы Башкортостана Радия Хабирова и Президента Татарстана Рустама Минниханова. Стороны обсудили перспективы укрепления межрегионального сотрудничества в сфере экономики, образования, культуры, сообщает пресс-служба руководителя Башкортостана.

«Наши республики связывают долгие добрососедские отношения, – отметил Радий Хабиров. – Я твёрдо уверен, что у нас есть дополнительный потенциал для развития экономического сотрудничества, повышения уровня промышленной кооперации».

«Мы очень ценим наши отношения, которые складывались исторически, на протяжении столетий. Наши народы – братья. Мы близки и по культуре, и по языку, и по религии, – сказал Рустам Минниханов. – У нас большие, серьёзные планы по укреплению сотрудничества. Мы всегда рядом».