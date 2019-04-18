Радий Хабиров наградил Рустама Минниханова орденом Салавата Юлаева
Радий Хабиров наградил Рустама Минниханова орденом Салавата Юлаева Фото: Олег Яровиков
УФА, 18 апр 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров наградил президента Татарстана Рустама Минниханова орденом Салавата Юлаева.
Церемония награждения состоялась сегодня в Уфе, после подписания соглашения о сотрудничестве между двумя республиками.
Согласно Указу руководителя Башкортостана, Рустам Минниханов удостоен этой высокой награды «за большой вклад в укрепление сотрудничества между Республикой Башкортостан и Республикой Татарстан».