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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров наградил Рустама Минниханова орденом Салавата Юлаева

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров наградил Рустама Минниханова орденом Салавата Юлаева Фото: Олег Яровиков

УФА, 18 апр 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Врио Главы Башкортостана Радий Хабиров наградил президента Татарстана Рустама Минниханова орденом Салавата Юлаева.

Церемония награждения состоялась сегодня в Уфе, после подписания соглашения о сотрудничестве между двумя республиками.

Согласно Указу руководителя Башкортостана, Рустам Минниханов удостоен этой высокой награды «за большой вклад в укрепление сотрудничества между Республикой Башкортостан и Республикой Татарстан».

Теги: награды
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