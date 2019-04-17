Радий Хабиров на открытии Дней Татарстана озвучил девиз: «Беҙ бергә яҡшыраҡ булдырабыҙ!»

Фото: Олег Яровиков











Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 апр 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Радий Хабиров озвучил новый девиз для двух республик — «Беҙ бергә яҡшыраҡ булдырабыҙ!», что в переводе означает «Мы вместе можем лучше!». Эти слова будут определять отношения братских народов.

В Государственном концертном зале «Башкортостан» состоялось торжественное открытие Дней Республики Татарстан в Республике Башкортостан. Собравшихся в зале приветствовали врио Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Сегодняшний вечер посвящен крепкой дружбе двух братских народов. Многие столетия наши предки своими ратными трудовыми подвигами доказывали, что братство народов — самая крепкая основа благополучия и процветания нашего Отечества. Сегодня в нашей республике живет миллион татар — красивая цифра. И они чувствуют себя замечательно в нашем общем доме — Башкортостане. Это самая большая татарская диаспора за пределами Татарстана», — подчеркнул руководитель республики.

Радий Хабиров поблагодарил Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова за поддержку нашей башкирской диаспоры в Татарстане. Врио Главы отметил, что в республике всё делается для сохранения исторических корней, традиций, языка татарского народа — печатаются книги, газеты на татарском языке, дети в школах обучаются татарскому языку, работает два татарских театра. Завтра в Уфе откроется памятник Габдулле Тукаю, состоятся встречи и подписания соглашений о сотрудничестве.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил башкортостанцев со 100-летием Республики и отметил, что в течение 31 года у двух республик не было встреч на таком уровне.

«На следующий год 100-летие своего создания отметит и Татарстан. Такие большие торжества мы должны отпраздновать вместе. Мы должны сохранить наши язык, традиции, религию, мы должны сделать это сообща», — подчеркнул Рустам Минниханов и поблагодарил врио Главы Башкортостана.

В завершение два руководителя наградили деятелей культуры, образования, бизнеса, которые внесли вклад в развитие двух республик. Зрителям был предложен концерт мастеров искусств Республики Татарстан и Республики Башкортостан.