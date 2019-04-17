Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.24 ↓

EUR 72.65 ↑

17 апреля Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров на открытии Дней Татарстана озвучил девиз: «Беҙ бергә яҡшыраҡ булдырабыҙ!»

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 апр 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Радий Хабиров озвучил новый девиз для двух республик — «Беҙ бергә яҡшыраҡ булдырабыҙ!», что в переводе означает «Мы вместе можем лучше!». Эти слова будут определять отношения братских народов.

В Государственном концертном зале «Башкортостан» состоялось торжественное открытие Дней Республики Татарстан в Республике Башкортостан. Собравшихся в зале приветствовали врио Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Сегодняшний вечер посвящен крепкой дружбе двух братских народов. Многие столетия наши предки своими ратными трудовыми подвигами доказывали, что братство народов — самая крепкая основа благополучия и процветания нашего Отечества. Сегодня в нашей республике живет миллион татар — красивая цифра. И они чувствуют себя замечательно в нашем общем доме — Башкортостане. Это самая большая татарская диаспора за пределами Татарстана», — подчеркнул руководитель республики.

Радий Хабиров поблагодарил Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова за поддержку нашей башкирской диаспоры в Татарстане. Врио Главы отметил, что в республике всё делается для сохранения исторических корней, традиций, языка татарского народа — печатаются книги, газеты на татарском языке, дети в школах обучаются татарскому языку, работает два татарских театра. Завтра в Уфе откроется памятник Габдулле Тукаю, состоятся встречи и подписания соглашений о сотрудничестве.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил башкортостанцев со 100-летием Республики и отметил, что в течение 31 года у двух республик не было встреч на таком уровне.

«На следующий год 100-летие своего создания отметит и Татарстан. Такие большие торжества мы должны отпраздновать вместе. Мы должны сохранить наши язык, традиции, религию, мы должны сделать это сообща», — подчеркнул Рустам Минниханов и поблагодарил врио Главы Башкортостана.

В завершение два руководителя наградили деятелей культуры, образования, бизнеса, которые внесли вклад в развитие двух республик. Зрителям был предложен концерт мастеров искусств Республики Татарстан и Республики Башкортостан.

Теги: дни РТ в РБ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе психотерапевт обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней пациентки
В Уфе перед судом предстал 53-летний профессор-психотерапевт. Мужчина обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней пациентки. По информации ГТРК «Башко
Дмитрия Быкова будут лечить в Уфе – Минздрав РФ
Публициста Дмитрия Быкова в связи с его тяжелым состоянием не будут перевозить в Москву, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на Минздрав РФ. Был проведе
В Башкирии завуч школы избила 79-летнего инвалида за замечание о громкой музыке
В МВД Башкирии поступило заявление от 79-летней жительницы села Прибельский Кармаскалинского района республики об избиении. Согласно заявлению, 8 апреля
Радий Хабиров главврачам больниц: Слезьте со своего пьедестала
В Башкирии снижается доступность записи на приём при общем снижении числа посещений. В первом квартале 2019 года, несмотря на уменьшение количества обра
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть