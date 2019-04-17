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17 апреля Среда

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Депутаты Госдумы ужесточили уголовное наказание за оставление места ДТП

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

Депутаты Госдумы ужесточили уголовное наказание за оставление места ДТП Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 17 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

В России ужесточили уголовное наказание за оставление места ДТП, в котором есть пострадавшие или погибшие. Депутаты Государственной Думы приняли законопроект в третьем чтении.

Нововведение гласит: если виновник аварии скрылся с места происшествия, где людям нанесен тяжкий вред здоровью — то его накажут так же, как если бы он был пьяным за рулем. Если в автокатастрофе погиб один человек — срок лишения свободы может составить до семи лет, если погибли два и более — от четырех до девяти лет заключения в колонии, сообщает «Интерфакс».

Сейчас виновники, скрывшиеся с места ДТП, наказываются по КоАП: лишение прав или арест на 15 суток.

Теги: ДТП, законодательство, Госдума
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