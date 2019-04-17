Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров подписал Указ о проведении мероприятий к 25-летию Курултая Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 апр 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Врио Главы республики Радий Хабиров подписал Указ о подготовке и проведении мероприятий, посвященных 25-летнему юбилею Государственного Собрания – Курултая Башкортостана. Соответствующий документ опубликован 17 апреля на Официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Юбилейные мероприятия, приуроченные к 25-летию Курултая республики, состоятся в марте 2020 года.

Для подготовки и проведения юбилейных мероприятий в регионе будет образован организационный комитет. Он должен разработать и утвердить план мероприятий, посвященных 25-летнему юбилею Госсобрания республики.

«Предложить председателю Госсобрания – Курултая Республики Башкортостан Толкачеву К.Б. возглавить Организационный комитет и утвердить его состав», отмечается в указе врио Главы региона.