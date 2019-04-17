Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.24 ↓

EUR 72.65 ↑

17 апреля Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров подписал Указ о проведении мероприятий к 25-летию Курултая Башкирии

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров подписал Указ о проведении мероприятий к 25-летию Курултая Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 апр 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Врио Главы республики Радий Хабиров подписал Указ о подготовке и проведении мероприятий, посвященных 25-летнему юбилею Государственного Собрания – Курултая Башкортостана. Соответствующий документ опубликован 17 апреля на Официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Юбилейные мероприятия, приуроченные к 25-летию Курултая республики, состоятся в марте 2020 года.

Для подготовки и проведения юбилейных мероприятий в регионе будет образован организационный комитет. Он должен разработать и утвердить план мероприятий, посвященных 25-летнему юбилею Госсобрания республики.

«Предложить председателю Госсобрания – Курултая Республики Башкортостан Толкачеву К.Б. возглавить Организационный комитет и утвердить его состав», отмечается в указе врио Главы региона.

Теги: Госсобрание РБ, юбилей
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе психотерапевт обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней пациентки
В Уфе перед судом предстал 53-летний профессор-психотерапевт. Мужчина обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней пациентки. По информации ГТРК «Башко
В Башкирии завуч школы избила 79-летнего инвалида за замечание о громкой музыке
В МВД Башкирии поступило заявление от 79-летней жительницы села Прибельский Кармаскалинского района республики об избиении. Согласно заявлению, 8 апреля
Радий Хабиров главврачам больниц: Слезьте со своего пьедестала
В Башкирии снижается доступность записи на приём при общем снижении числа посещений. В первом квартале 2019 года, несмотря на уменьшение количества обра
Стало известно, какие территории Уфы обработают от клещей и когда
Республиканский центр дезинфекции опубликовал предварительный график проведения акарицидной обработки мест массового отдыха и территорий пляжных зон Уфы
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть