Радий Хабиров: В Уфе парков много, но они запущены

Фото: пресс-служба главы РБ





Фото: пресс-служба главы РБ

УФА, 16 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе много парков и скверов, но они находятся в запущенном состоянии, им не хватает элементарного порядка. К такому выводу пришел врио главы Башкирии Радий Хабиров по итогам рабочей поездки по столице республики, предпринятой для знакомства с ходом благоустройства общественных территорий.

Он побывал в парке «Кашкадан» в крупном микрорайоне Сипайлово с населением в 120 тыс. человек. Парк второй год находится на реконструкции. В июле здесь пройдут соревнования по баскетболу и пляжному волейболу в рамках Летних Международных детских игр. К 1 июня планируется завершить устройство обновлённых баскетбольной и волейбольной площадок, а до конца июня — благоустроить прилегающую территорию.

В микрорайоне «Южный» Радий Хабиров осмотрел территорию будущего парка «Каменная река». До массовой застройки здесь были глубокие каменистые овраги, которые шли до каменной переправы через реку Белая. В сквере предполагается обустройство спортивных площадок, беговой и пешеходной дорожек, зоны отдыха.

По сообщению администрации Уфы, в этом году планируется благоустроить еще три зоны: парк «Первомайский», скверы «Волна» и «Журавли». Реконструкция «Кашкадана» и «Волны» пройдет за счёт федерального бюджета по программе «Формирование современной городской среды».

«Парки и скверы играют важнейшую роль в жизни города, — подытожил руководитель республики. — Жизнь меняется, потребности людей становятся выше. Все горожане просят, чтобы были современные парки, детские площадки, ухоженные скверы. Долгое время в градостроительной политике этой сфере не уделялось особого внимания. Чего не хватает паркам Уфы? Элементарно порядка. Парки замусорены, запущены, везде кустарник, разбитые дорожки и так далее. Поэтому прежде всего мы наводим порядок, а уже потом спокойно занимаемся проектированием. Парки — это тоже наука, и её современные достижения ушли далеко вперёд. Мне хочется привнести сюда что-то новое, чтобы люди получили возможность гулять по красивым, ухоженным современным паркам. Так что мы в начале большого пути».