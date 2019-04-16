Владимир Путин назначил председателем Верховного суда Башкирии Земфиру Латыпову
Владимир Путин назначил председателем Верховного суда Башкирии Земфиру Латыпову Фото: vechufa.ru
УФА, 16 апр 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.
Президент России Владимир Путин своим указом назначил председателем Верховного суда Башкирии Земфиру Латыпову. В документе прописана формулировка «до достижения предельного возраста пребывания в должности судьи».
Земфира Латыпова работает в судебной системе с 1982 года. В 1988 году стала судьей Верховного суда Башкирии. В 2009 году назначена на должность заместителя председателя ВС Башкортостана, курировала уголовное судопроизводство. С сентября 2018 года, после ухода бывшего председателя Верховного суда Башкирии Михаила Тарасенко на должность председателя Пятого кассационного суда общей юрисдикции, заняла его место с приставкой и.о.