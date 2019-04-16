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Владимир Путин назначил председателем Верховного суда Башкирии Земфиру Латыпову

ПОЛИТИКА
Фото: vechufa.ru

Владимир Путин назначил председателем Верховного суда Башкирии Земфиру Латыпову Фото: vechufa.ru

УФА, 16 апр 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Президент России Владимир Путин своим указом назначил председателем Верховного суда Башкирии Земфиру Латыпову. В документе прописана формулировка «до достижения предельного возраста пребывания в должности судьи».

Земфира Латыпова работает в судебной системе с 1982 года. В 1988 году стала судьей Верховного суда Башкирии. В 2009 году назначена на должность заместителя председателя ВС Башкортостана, курировала уголовное судопроизводство. С сентября 2018 года, после ухода бывшего председателя Верховного суда Башкирии Михаила Тарасенко на должность председателя Пятого кассационного суда общей юрисдикции, заняла его место с приставкой и.о.

Теги: Владимир Путин, Верховный суд РБ
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