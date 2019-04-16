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16 апреля Вторник

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии созданы проектные комитеты для успешной реализации нацпроектов

ПОЛИТИКА

УФА, 16 апр 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Для успешной реализации национальных проектов на территории Башкортостана, врио Главы республики Радий Хабиров подписал распоряжения о создании проектных комитетов. Соответствующие документы опубликованы 16 апреля на Официальном интернет-портале правовой информации.

Речь, в частности, идет о создании проектных комитетов по реализации нацпроектов: «Демография», «Образование», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В состав комитетов вошли представители республиканского правительства, профильных министерств и ведомств, организаций и учреждений.

Теги: нацпроекты, проектный комитет
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