В Башкирии созданы проектные комитеты для успешной реализации нацпроектов

УФА, 16 апр 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Для успешной реализации национальных проектов на территории Башкортостана, врио Главы республики Радий Хабиров подписал распоряжения о создании проектных комитетов. Соответствующие документы опубликованы 16 апреля на Официальном интернет-портале правовой информации.

Речь, в частности, идет о создании проектных комитетов по реализации нацпроектов: «Демография», «Образование», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В состав комитетов вошли представители республиканского правительства, профильных министерств и ведомств, организаций и учреждений.