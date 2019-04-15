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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Участники «Вернадских чтений» из Башкирии представили свои исследования в СовФеде

ПОЛИТИКА
Фото: СовФед

Фото: СовФед

УФА, 15 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирские участники Всероссийских чтений имени В. Вернадского представили свои исследования в Совете Федераций. Чтения состоялись в Москве с 9 по 13 апреля 2019 года. В этом году в них приняли участие более 1500 школьников из 65 регионов России, а также Беларуси, Казахстана, Чехии, Словакии, Германии.

В ходе встречи опыт Башкирии по развитию исследовательской деятельности обобщила замдиректора уфимского лицея № 94 Гузель Валеева — председатель Башкортостанского отделения Межрегионального общественного движения «Исследователь».

Организовавшая встречу зампредседателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила, что «Вернадские чтения» входят в тройку крупнейших научно-практических конференций старшеклассников в России, направленных на развитие творческих и интеллектуальных способностей, интереса к научно-исследовательской, инженерно-технической и изобретательской деятельности детей и молодежи.

«Сегодня требуется систематизация существующих конкурсов и проектов, дальнейшее развитие механизмов поддержки исследовательской и проектной деятельности учащихся. Было бы правильным учитывать результаты исследовательских и проектных работ при зачислении в вузы», — считает Лилия Гумерова.

Теги: вернадские чтения, совфед
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