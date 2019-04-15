Фото: Олег Яровиков Депутаты Госдумы от Башкирии отчитались о своих доходах за 2018 год Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 апр 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Депутаты Госдумы от Башкортостана опубликовали сведения о доходах и имуществе за 2018 год. Больше всех в прошлом году заработал председатель партии «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов — 23,4 млн рублей. В собственности у депутата квартира (433 кв. м), хозяйственное строение и земельный участок для ИЖС площадью 1,5 тыс. кв. м. В его пользовании две квартиры. Доход супруги Шайхутдинова составил 650 тыс. рублей. В собственности у нее квартира (78 кв. м), дом в России (859 кв. м), дом в Италии (175,7 кв. м), участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 3 тыс. кв. м, беседка (140,5 кв. м), бассейн (121 кв. м) и гараж. В семейном гараже четы Шайхутдиновых — внедорожник Toyota Land Cruiser, седан Mercedes-Benz S400 и фургон Chevrolet Express.

На втором месте среди депутатов нижней палаты российского парламента находится член фракции «Единая Россия» Ильдар Бикбаев. Он заработал 8,3 млн рублей. В пользовании депутата находится служебная квартира (86,3 кв. м), дом (40,3 кв. м) и гараж. Супруга владеет половиной квартиры (33,3 кв. м) и частью квартиры (51,7 кв. м) и заработала в прошлом году 1,9 млн рублей.

Еще один «единоросс» Рафаэль Марданшин с доходом в 6,8 млн рублей находится на третьей строчке. Имущество — земельный участок для ИЖС (10 соток), жилой дом с хозяйственными постройками (261,10 кв.м), газопровод низкого давления (67,00 м), Депутат владеет двумя автомобилями марок Volvo ХС 60 и Mercedes-Benz S350 4 Matic. В пользовании две квартиры, одна из которых депутатская (169 кв. м), вторая на 84 кв. м. Супруга Марданшина заработала в прошлом году почти 7 млн рублей.

Коллеги по фракции «Единой России» Рима Баталова и Алексей Изотов в прошлом году заработали 6, 7 млн и 6,3 млн рублей, соответственно. В собственности у Баталовой квартира (109,5 кв. м) и кроссовер Audi Q5 S-Line. Супружеская пара Изотовых владеет квартирой (100,3 кв. м). Автопарк состоит из кроссовера Mercedes-Benz ML 350 BLU.

Депутаты Фарит Ганиев и Зугура Рахматуллина в 2018 году заработали по 5,3 млн рублей. На 100 тысяч рублей меньше указал доход их коллега по фракции Зариф Байгускаров — 5,2 млн рублей.

Столько же заработал депутат «Справедливой России» Гаджимурад Омаров. Омарову принадлежат девять земельных участков общей площадью 25,3 тыс. кв. м, пять домов общей площадью 6 тыс. «квадратов» и автомобиль Mercedes-Benz G63 AMG.

Павел Качкаев в 2018 году отчитался о 5 млн рублей заработной платы, Михаил Бугера заработал 4,8 млн. Рамзил Ишсарин и депутат от КПРФ Александр Ющенко указали доход в 4,7 млн рублей.

Меньше всех в 2018 году заработали член фракции ЛДПР Иван Сухарев и депутат от «Единой России» Инга Юмашева. Их доход составил по 4,6 млн рублей.