Ирек Ялалов заработал в прошлом году 6,4 млн рублей, его коллега Лилия Гумерова - 4,8 млн

УФА, 15 апр 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Члены Совета Федерации Федерального собрания России опубликовали сведения о доходах за 2018 год. Первый заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, представляющая в верхней палате исполнительную власть Башкирии заработала в 2018 году 4,8 млн рублей. У нее в собственности квартира, площадью 70 кв. метров и автомобиль Тойота Хайлендер. Ее супруг заработал в прошлом году 965 тысяч рублей. У семьи в пользовании также есть две квартиры – 126 и 130 кв.м.

Экс – мэр Уфы Ирек Ялалов, ставший членом верхней палаты парламента в октябре прошлого года задекларировал доход в 6,39 млн рублей. Это на 1,6 млн рублей больше, чем в 2017 году. Иреку Ялалову на правах собственности принадлежит квартира площадью 114 кв. м, доли в еще двух квартирах на 59 и 146,5 кв. м и машиноместо. Его супруге принадлежит жилой дом (611 кв. м), участок для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) на 2,4 тыс. кв. м, доля в квартире на 146,5 кв. м, гараж, стояночное место и хозстроение. Все это имущество также находится в пользовании у Ирека Ялалова. На его супругу жену оформлены автомобили Toyota Rav-4 Toyota Land Cruiser Prado-120.