Александр Шельдяев назначен заместителем руководителя аппарата правительства Башкирии
Александр Шельдяев назначен заместителем руководителя аппарата правительства Башкирии Фото: Олег Яровиков
УФА, 15 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.
Врио главы Башкирии Радий Хабиров на должность заместителя руководителя Аппарата правительства республики назначил Александра Шельдяева. Ранее он занимал пост директора департамента экономического развития Аппарата правительства РБ.
«Он ведет довольно большой объем работы по инвестиционной деятельности, поэтому принято такое решение», — объяснил руководитель региона.
Александр Шельдяев в правительстве курировал вопросы инвестиционной политики и рассматривал на совещаниях в формате «Инвестчас» предложения и проекты вместе с Радием Хабировым.