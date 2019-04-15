В Башкирии назначены новые главы администраций городов Нефтекамск и Межгорье
В Башкирии назначены новые главы администраций городов Нефтекамск и Межгорье Фото: Олег Яровиков
УФА, 15 апр 2019. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Исполняющим обязанности главы города Межгорье в Башкирии назначен Илья Терехов. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил руководитель региона Радий Хабиров.
«Прошлый глава [Виктор Панченко] ушел в отставку по собственному желанию. Решение о назначении Ильи Сергеевича, бывшего секретаря совета города, принято на заседании горсовета», — объяснил врио главы Башкирии.
Как сообщало агентство «Башинформ», Виктор Панченко стал фигурантом уголовного дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».
Также на должность главы администрации города Нефтекамска депутатами городского совета утвержден 30-летний Ратмир Мавлиев. В марте он был назначен исполняющим обязанности мэра Нефтекамска.