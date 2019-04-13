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13 апреля Суббота

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Сельская врачебная амбулатория в Нижних Кигах требует модернизации

ПОЛИТИКА
Фото: автор

Фото: автор

УФА, 13 апр 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Последним пунктом в рабочей поездке Радия Хабирова по Кигинскому району стала врачебная амбулатория в селе Нижние Киги. Здесь руководитель республики пообщался с бригадой скорой помощи, осмотрел новый санитарный автомобиль, который район получил недавно. По словам фельдшера, машина укомплектована всем необходимым современным медоборудованием, обладает хорошей проходимостью, что важно в условиях сельской местности.

В одном из медицинских кабинетов Радий Хабиров побеседовал с молодым врачем – терапевтом Гульсией Казыхановой, которая полгода назад приехала работать в родное село после окончания БГМУ. В разговоре выяснилось, что Гульсия хочет продолжить учебу в ординатуре. Руководитель республики пообещал оказать ей содействие в этом вопросе.

«Еще когда я только поступала в медуниверситет, я сразу знала, что вернусь работать в родное село. Здесь живут мои родители, администрация района помогла решить жилищный вопрос. Единственно, наше здание требует хорошего ремонта, чтобы мои односельчане получали медпомощь в комфортных условиях», — рассказала агентству «Башинформ» молодой врач-терапевт.

По словам главного врача Кигинской ЦРБ Равиля Каримова, амбулатория обслуживает жителей 12 населённых пунктов. Она размещается в здании бывшего детского сада, построенном в 1982 году, и нуждается в капитальном ремонте. Руководитель региона поручил правительству Башкирии проработать вопрос модернизации амбулатории.

Теги: нижние киги, амбулатория
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