Фото: автор Радий Хабиров провел встречу по проекту геопарка «Янган-тау» Фото: автор

УФА, 13 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Салаватском районе врио главы Башкортостана Радий Хабиров встретился с основателем Глобальной сети геопарков ЮНЕСКО Патриком МакКивером и международным экспертом по геопаркам Суреном Гевиняном. На встрече был рассмотрен ход работы по созданию геопарка «Янган-Тау» и перспективы получения им статуса геопарка ЮНЕСКО.

«Идея создания геопарка в Салаватском районе для нас очень важна. И я надеюсь, что мы непременно получим этот значимый статус. Как видите, мы над этим активно работаем. Но мы не сидим в ожидании решения, а двигаемся дальше. Сейчас рассматриваем варианты создания ещё одного геопарка – «Торатау», — отметил Радий Хабиров.

Патрик МакКивер отметил, что за 19 лет, которые он работает с геопарками, он впервые видит, чтобы люди работали с такой самоотдачей. Этим, по его мнению, и обусловлен большой прогресс всего за несколько месяцев с момента его прошлого визита в Башкортостан.

«Совет по глобальным геопаркам ЮНЕСКО дал вам список рекомендаций, которые надо выполнить, Это было своего рода домашнее задание. Мы приехали проверить, что из этого уже сделано, и приятно удивлены. Мы советуем, чтобы вы поднажали. Очередная сессия Совета состоится в сентябре. Значит, ваш отчёт должен быть готов как минимум к 1 августа. Это очень большая, объёмная работа. Но мы не сомневаемся, что вы с ней справитесь», – сказал Патрик МакКивер.

Основная цель программы глобальных геопарков – создать модель устойчивого экономического развития территории, основанную на использовании геологических объектов международной значимости в их непосредственной связи с природой, культурой и другими аспектами жизни людей. В этом её принципиальное отличие от программы всемирного наследия ЮНЕСКО, направленной только на защиту уникальных объектов. Кроме того, статус геопарка ЮНЕСКО присваивается всего на четыре года. Для его пролонгации необходимо будет пройти серьёзную проверку.

«На ваши плечи ложится очень большая ответственность, потому что в случае одобрения заявки «Янган-Тау» станет первым геопарком ЮНЕСКО в России и на всём постсоветском пространстве, – подчеркнул Патрик МакКивер. – Все другие территории будут смотреть и опираться на башкирскую модель».