Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.51 ↑

EUR 72.83 ↓

13 апреля Суббота

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров провел встречу по проекту геопарка «Янган-тау»

ПОЛИТИКА
Фото: автор

Радий Хабиров провел встречу по проекту геопарка «Янган-тау» Фото: автор

УФА, 13 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Салаватском районе врио главы Башкортостана Радий Хабиров встретился с основателем Глобальной сети геопарков ЮНЕСКО Патриком МакКивером и международным экспертом по геопаркам Суреном Гевиняном. На встрече был рассмотрен ход работы по созданию геопарка «Янган-Тау» и перспективы получения им статуса геопарка ЮНЕСКО.

«Идея создания геопарка в Салаватском районе для нас очень важна. И я надеюсь, что мы непременно получим этот значимый статус. Как видите, мы над этим активно работаем. Но мы не сидим в ожидании решения, а двигаемся дальше. Сейчас рассматриваем варианты создания ещё одного геопарка – «Торатау», — отметил Радий Хабиров.

Патрик МакКивер отметил, что за 19 лет, которые он работает с геопарками, он впервые видит, чтобы люди работали с такой самоотдачей. Этим, по его мнению, и обусловлен большой прогресс всего за несколько месяцев с момента его прошлого визита в Башкортостан.

«Совет по глобальным геопаркам ЮНЕСКО дал вам список рекомендаций, которые надо выполнить, Это было своего рода домашнее задание. Мы приехали проверить, что из этого уже сделано, и приятно удивлены. Мы советуем, чтобы вы поднажали. Очередная сессия Совета состоится в сентябре. Значит, ваш отчёт должен быть готов как минимум к 1 августа. Это очень большая, объёмная работа. Но мы не сомневаемся, что вы с ней справитесь», – сказал Патрик МакКивер.

Основная цель программы глобальных геопарков – создать модель устойчивого экономического развития территории, основанную на использовании геологических объектов международной значимости в их непосредственной связи с природой, культурой и другими аспектами жизни людей. В этом её принципиальное отличие от программы всемирного наследия ЮНЕСКО, направленной только на защиту уникальных объектов. Кроме того, статус геопарка ЮНЕСКО присваивается всего на четыре года. Для его пролонгации необходимо будет пройти серьёзную проверку.

«На ваши плечи ложится очень большая ответственность, потому что в случае одобрения заявки «Янган-Тау» станет первым геопарком ЮНЕСКО в России и на всём постсоветском пространстве, – подчеркнул Патрик МакКивер. – Все другие территории будут смотреть и опираться на башкирскую модель».

Теги: радий хабиров, геопарк, юнеско
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Пропавший вахтовик из Башкирии Сергей Уваров найден погибшим
Пропавший вахтовик из Башкирии Сергей Уваров погиб. О нахождении его тела сообщают поисковые группы. Пропавшего без вести 52-летнего Сергея Уварова иск
В Уфе подозреваемого в совращении школьницы нашли по бутылке спиртного
Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Уфы возбудил уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отн
В Уфе 16-летнего парня сначала ограбили, потом изнасиловали
В Уфе студент одного из городских колледжей подвергся нападению неизвестного мужчины. Он сначала ограбил 16-летнего парня, после чего завел его в подъезд
Какой будет погода в Уфе в майские праздники: предварительный прогноз
В этом году жители Башкирии будут отдыхать в майские праздники с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Какой же в эти длинные выходные будет погода, ждать ли от не
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть