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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В 2019 году дом культуры села Нижние Киги переедет в новое здание

ПОЛИТИКА
Фото: автор

В 2019 году дом культуры села Нижние Киги переедет в новое здание Фото: автор

УФА, 13 апр 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Дом культуры в селе Нижние Киги Кигинского района был построен в 1960 году. За это время деревянное здание заметно обветшало и признано аварийным. Населенный пункт является одним из крупных — в ем проживает 1415 человек, и люди давно просят новое здание для местного дома культуры.

« У нас здесь есть и свой театральный кружок, дети занимаются танцами и вокалом, это наше общее культурное пространство, где к сожалению уже нет нет условий», — рассказали агентству «Башинформ» жители села.

Глава администрации района отметил, что за счет средств бюджета муниципалитета и внебюджетных источников разработана проектно-сметная документация на строительство клуба. Имеется положительное заключение госэкспертизы. Стоимость проведения строительно-монтажных работ составляет 40 млн рублей.

Распоряжением правительства строительство дома культуры включено в РАИП на 2019-2020 годы. На сегодняшний день ведутся конкурсные процедуры по определению подрядной организации. Новое здание сельского дома культуры строители планируют сдать в ноябре этого года.

Теги: нижние киги, дом культуры
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