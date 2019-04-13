Радий Хабиров: Работу по благоустройству дворовых территорий уже пора начинать

Фото: автора



Фото: автора

УФА, 13 апр 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Реализация республиканской программы «Башкирский дворик» должна вступить в активную фазу, работу по благоустройству дворовых территорий уже пора начинать. Об этом врио главы Башкортостана Радий Хабиров сказал во время общения с директором управляющей компании ООО «Киги Коммунальщик» Ильясом Усмановым, представителями администрации района и жителями. В этом году в селе Верхние Киги будет благоустроено четыре двора. Ильяс Усманов рассказал, что уже проведены общие собрания с собственниками многоквартирных домов, разработана необходимая документация и дизайн-проект.

Общая сумма финансирования составляет 3 млн рублей. Бюджет республики выделяет 2,8 млн рублей, муниципалитет – 150 тысяч и средства собственников составили 30 тысяч рублей.

«Мы проведем асфальтирование дворового проезда и стоянки, будет поставлена детская площадка, скамейки, урны, на столбах появятся фонари с энергосберегающими лампами, смонтируем видеокамеры», — поделился планами директор управляющей компании.

Радий Хабиров обратил особое внимание на озеленение дворов. «Видно, что здесь не хватает деревьев, обязательно посадите их, желательно,чтобы это были крупномеры, которые хорошо приживаются», — сказал руководитель региона.

Он также осмотрел местный парк культуры и отдыха, в котором в этом году также начнутся работы по его благоустройству. Глава администрации Кигинского района Шамиль Мухаметдинов рассказал, что здесь появится красивые пешеходные зоны, места для занятий спортом, будет оборудована тропа здоровья, построят новую сцену для проведения концертов.