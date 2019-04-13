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13 апреля Суббота

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Кигинском районе капитально отремонтируют детскую спортшколу

ПОЛИТИКА
Фото: автор

Фото: автор

УФА, 13 апр 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня в селе Верхние Киги в детско-юношеской спортивной школе проходят зональные соревнования среди юных любителей шахмат. На них съехались 100 детей из пяти районов северо-востока республики. С ними сегодня пообщался врио главы Башкортостана Радий Хабиров, он пожелал ребятам спортивных успехов.

Тренер шахматного клуба «Пешечка» детской спортшколы Имаметдин Баширов рассказал агентству «Башинформ», что у них занимаются 60 детей, есть успехи на турнирах республиканского уровня. «Шахматы развивают у детей логическое мышление, воспитывают дисциплину, у них улучшается учеба в школе», — отметил тренер.

Радий Хабиров осмотрел спортивный и тренажерный залы, плавательный бассейн, который является единственным на северо-востоке республики. По словам директора спортшколы Александра Уразаева, занятия ведутся по 10 видам спорта, среди них лыжные гонки, полиатлон, борьба «куреш», каратэ, мини-футбол, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, хоккей с шайбой, шахматы, гиревой спорт. Все занятия в секциях, в которых занимаются более 500 детей, бесплатные. Платные услуги предоставляются только в секции каратэ (900 руб. в месяц).

«Самое главное, вы применяйте полученное мастерство только для защиты себя или своих родных, друзей, добивайтесь успехов на спортивных состязаниях», — пожелал Радий Хабиров юным мастерам восточных единоборств.

Воспитанники ДЮСШ ежегодно показывают высокие результаты в спорте, среди них есть чемпионы республики, России и мира. Например, в марте 2018 года воспитанники ДЮСШ по хоккею с шайбой 2004-2006 годов рождения стали чемпионами детской хоккейной лиги Башкортостана, в июле 2018 года воспитанник ДЮСШ Артур Зулькарнаев стал дважды чемпионом мира по борьбе «куреш» на чемпионате мира в Казани.

Директор спортшколы попросил руководителя республики оказать содействие в капитальном ремонте здания — нужно 17,8 млн рублей. В частности, требуется ремонт кровли, замена оконных и дверных блоков, ремонт бассейна и технологического оборудования, усиление плит перекрытия и другие виды ремонтных работ.

Радий Хабиров дал поручение местным властям подготовить необходимую документацию и начать капремонт здания спортшколы. Необходимые средства будут выделены из республиканского бюджета.

Кстати, в нехватке спортивных площадок журналисты убедились воочию во время посещения районной больницы. Радий Хабиров заметил ребят, которые играли в футбол на территории лечебного учреждения. Руководитель республики нанес несколько ударов по воротам и пообещал мальчишкам, что у них появятся новые спортивные площадки для занятий любимыми видами спорта.

Теги: Радий Хабиров, рабочая поездка, Верхние Киги, ДЮСШ, капремонт
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