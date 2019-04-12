На встрече Радия Хабирова и космонавта Сергея Ревина обсудили идею башкирского «Сириуса»

Фото: Олег Яровиков



Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня, 12 апреля, в День космонавтики врио Главы Башкортостана Радий Хабиров встретился с Героем России, лётчиком-космонавтом Сергеем Ревиным.

Во встрече также приняли участие и.о. вице-премьера Правительства РБ Ленара Иванова и председатель Общественного комитета по развитию и поддержке образовательных проектов в РБ «Виктори» Вадим Курилов.

«Очень символично, что мы с вами встречаемся в День космонавтики, – сказал Радий Хабиров. – Это замечательный день в истории человечества и нашей страны, общий праздник, который дорог каждому из нас».

На встрече обсуждались образовательные проекты в сфере научно-технического творчества школьников, в том числе связанные с космонавтикой и развитием инженерных навыков, вопросы патриотического воспитания. В частности, была озвучена идея организовать в Башкортостане круглогодичный центр по подготовке талантливых детей и молодёжи, аналогичный сочинскому «Сириусу».

Сергей Ревин – 113-й космонавт России (СССР) и 526-й космонавт мира. В мае-сентябре 2012 года на транспортном пилотируемом корабле «Союз ТМА-04М» он совершил космический полёт, продолжительность которого превысила 125 суток.