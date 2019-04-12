Жители Башкирии смогут проголосовать 8 сентября на цифровых участках в Москве

УФА, 12 апр 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

8 сентября на выборах главы Башкортостана жители республики смогут воспользоваться сервисом «Цифровой участок» и проголосовать в Москве. Для этого необходимо через портал «Госуслуги» открепиться от своего избирательного участка и выбрать один из 30 участков, которые будут открыты в столице России. Также нужно подать заявление по специальной форме (не раньше, чем за 45 дней и не позднее чем за 3 дня до выборов). Данная система работает в пилотном режиме. Об этом во время встречи с председателем Госсобрания Башкирии Константином Толкачевым рассказал член Центральной избирательной комиссии России Евгений Шевченко.

Цифровой участок должен быть оснащен комплексами для электронного голосования, техническими средствами защиты. Данные россиян, которые воспользуются возможностью проголосовать в электронном формате, предполагается защитить, в частности, технологией блокчейн. По его словам, в перспективе такие цифровые участки будут открываться по всей стране. Таким образом, жители всех регионов смогут воспользоваться своим активным избирательным правом на ближайшем цифровом избирательном участке, вне зависимости от места регистрации.

В Башкирии такие цифровые участки для голосования жителей других регионов могут появиться с 2020 года.