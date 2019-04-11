Фото: Упрдор «Приуралье» Бывший премьер Башкирии Азамат Илимбетов назначен руководителем Упрдор «Приуралье» Фото: Упрдор «Приуралье»

УФА, 11 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

Приказом Федерального дорожного агентства от 8 апреля 2019 года на должность и.о. начальника Управления федеральных автомобильных дорог «Приуралье» назначен Азамат Илимбетов. Об этом сообщили в ФКУ.

Новый руководитель Упрдор «Приуралье» является седьмым премьер-министром правительства республики — он занимал эту должность в 2011-2012 годах.

Азамат Фаттахович Илимбетов родился в Уфе 26 сентября 1972 года. Окончил Санкт-Петербургский государственный горный институт им. В. Плеханова. Трудовую деятельность начал в 1994 году главным маркшейдером Бурибаевского рудоуправления, затем работал начальником земельно-кадастрового бюро Хайбуллинского райкомзема, начальником ПТО АО «Бурибаевское рудоуправление».

1998 — начальник Земельно-кадастрового бюро в составе Комитета по земельным ресурсам и землеустройству.

1998-2000 — главный маркшейдер, и. о. начальника ПТО, и. о. начальника Октябрьского подземного рудника, заместитель генерального директора по производству АО «Бурибаевское рудоуправление».

2000-2002 — главный инженер ОАО «Хайбуллинская горная компания».

2002-2003 — главный специалист отдела промышленности, внешних связей, торговли и координации отраслей экономики Аппарата Кабинета Министров Республики Башкортостан.

2003-2004 — заместитель министра экономического развития и промышленности Республики Башкортостан.

2004-2005 — генеральный директор ЗАО «Бурибаеский горно-обогатительный комбинат».

2006-2008 — глава администрации Хайбуллинского района.

2008 — заместитель начальника управления развития горнорудных предприятий ООО «УГМК-Холдинг».

2008-2011 — заместитель гендиректора ОАО «НИИТЭХИМ».

2011 — заместитель руководителя администрации президента Республики Башкортостан.

С апреля 2011 по май 2011 — первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан.

С мая 2011 по август 2012 года — премьер-министр правительства Республики Башкортостан.