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11 апреля Четверг

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Соперниками Радия Хабирова на праймериз единороссов будут депутат Госдумы и глава Кумертау

ПОЛИТИКА
Фото: автора

Соперниками Радия Хабирова на праймериз единороссов будут депутат Госдумы и глава Кумертау Фото: автора

УФА, 11 апр 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Региональное отделение «Единой России» сегодня на заседании президиума политсовета утвердило окончательный список кандидатов для участия в предварительном голосовании для последующего выдвижения от партии на должность главы республики. В него вошли врио главы Башкортостана Радий Хабиров, депутат Госдумы Зариф Байгускаров, глава города Кумертау Борис Беляев и председатель регионального отделения «Опоры России» Ляйсан Николаева.

Единороссы также утвердили график встреч кандидатов с секретарями местных и первичных отделений. Они пройдут 13 апреля в селе Верхние Киги, 27 апреля — в Учалах, 18 мая в Уфе, 29 мая — в Нефтекамске. В рамках встреч претенденты на должность главы Башкортостана от «Единой России» презентуют свои идеи и политические программы. Всего в них примут участие более 2000 человек — секретарей первичных организаций партии.

8 июня состоится конференция регионального отделения, которая и определит кандидата от «Единой России» на должность главы республики.

Теги: Единая Россия, праймериз
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