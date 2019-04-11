Председателем Центризбиркома Башкирии избрана Илона Макаренко

УФА, 11 апр 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Директор института права Башкирского государственного университета Илона Макаренко сегодня избрана председателем Центральной избирательной комиссии Башкортостана. За ее кандидатуру на заседании ЦИК проголосовали все 12 членов комиссии. Голосование было тайным. 9 апреля указом врио главы республики Радия Хабирова она была назначена членом регионального Центризбиркома по предложению ЦИК России, а 10 апреля ее кандидатуру рекомендовали на должность председателя республиканской избирательной комиссии.

«Илона Макаренко была в Москве, встречалась с председателем Центризбиркома России, членами комиссии, и мы на своем заседании рекомендовали ее на избрание председателем ЦИК Башкирии. Мы досконально изучили ее биографию. Вся ее жизнь связана с Башкирией, нам импонирует, что она правовед, отлично разбирается в законодательстве России и республики. Избирательная комиссия Башкирии сегодня работает эффективно и слаженно. Надеюсь, что вы проведете прозрачные, легитимные и в рамках избирательного законодательства выборы главы республики. Все возможности у комиссии для этого имеются», — отметил в своем выступлении член Центризбиркома России Евгений Шевченко.

Илона Анатольевна Макаренко родилась 8 февраля 1968 года в Уфе. Доктор юридических наук, профессор.

В 1992 году окончила юридический факультет Башкирского государственного университета (ныне — Институт права БашГУ).

С 1992 года — на кафедре криминалистики и судебных экспертиз Башкирского государственного университета: соискатель, ассистент, старший преподаватель (1995-1999), доцент (с 1999), заведующая кафедрой криминалистики (с 2005).

С 2009 года — директор Института права Башкирского государственного университета.

Научные исследования Илоны Макаренко посвящены проблемам борьбы с преступностью и правонарушениями среди несовершеннолетних. Она автор более 100 научных работ.