Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.77 ↓

EUR 72.97 ↑

10 апреля Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Работу избирательных участков в Башкирии продлят на два часа

ПОЛИТИКА
Фото: Андрей Старостин

Работу избирательных участков в Башкирии продлят на два часа Фото: Андрей Старостин

УФА, 10 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане работу избирательных участков хотят продлить на два часа. Соответствующий проект закона «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан о выборах» депутаты Государственного Собрания – Курултая республики намерены рассмотреть на ближайшем пленарном заседании республиканского парламента.

По действующему на данный момент законодательству, избирательные участки в регионе открываются в 8 часов и работают до 20 часов. В соответствии с законопроектом участки будут работать с 7 до 21 часа.

«Работу участков мы продлеваем для удобства избирателей. Предлагаемая норма даст возможность проголосовать большему количеству граждан, – прокомментировал председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. – Сегодня график работы у всех разный. Многие граждане работают посменно, далеко не у всех воскресенье выходной день, особенно в период уборки урожая. И наоборот, те, кто отдыхает, нередко уезжают за город семьями и возвращаются вечером, не успевая проголосовать. Если вспомнить советский период, то избирательные участки и вовсе работали с 6 утра до 10 вечера. Думаю, увеличение времени работы не вызовет трудностей в работе избирательных комиссий».

Единым днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов. 8 сентября 2019 года в единый день голосования должны состояться выборы Главы Республики Башкортостан, а также выборы депутатов различных уровней в отдельных избирательных округах.

Теги: избирательные участки, законотворчество, Госсобрание
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
ЧП в воздухе: в Уфе совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Ред Вингс»
Ночью 9 апреля в Уфе произвел экстренную посадку рейс WZ-437 авиакомпании «Ред Вингс», следовавший из Москвы в Новосибирск. На борту во время перелета
В Башкирии ввели штрафы за парковку на газонах и детских площадках
Сегодня депутаты Госсобрания Башкирии на своем пленарном заседании приняли изменения в республиканский Кодекс об административных правонарушениях, котор
В Уфе спасателям пришлось вызволять из квартиры трехлетнего малыша
Сегодня утром в Уфе спасателям пришлось вызволять трехлетнего малыша из квартиры. Как рассказали «Башинформу» в Госкомитете республики по чрезвычайным
В Башкирии самой юной мамой в 2018 году стала 14-летняя уфимка
По итогам 2018 года самой юной мамой в Башкирии стала 14-летняя уфимка, сообщили «Башинформу» в Минздраве республики. Как писало ранее агентство, всего
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть