Фото: Андрей Старостин Работу избирательных участков в Башкирии продлят на два часа Фото: Андрей Старостин

УФА, 10 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане работу избирательных участков хотят продлить на два часа. Соответствующий проект закона «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан о выборах» депутаты Государственного Собрания – Курултая республики намерены рассмотреть на ближайшем пленарном заседании республиканского парламента.

По действующему на данный момент законодательству, избирательные участки в регионе открываются в 8 часов и работают до 20 часов. В соответствии с законопроектом участки будут работать с 7 до 21 часа.

«Работу участков мы продлеваем для удобства избирателей. Предлагаемая норма даст возможность проголосовать большему количеству граждан, – прокомментировал председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. – Сегодня график работы у всех разный. Многие граждане работают посменно, далеко не у всех воскресенье выходной день, особенно в период уборки урожая. И наоборот, те, кто отдыхает, нередко уезжают за город семьями и возвращаются вечером, не успевая проголосовать. Если вспомнить советский период, то избирательные участки и вовсе работали с 6 утра до 10 вечера. Думаю, увеличение времени работы не вызовет трудностей в работе избирательных комиссий».

Единым днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов. 8 сентября 2019 года в единый день голосования должны состояться выборы Главы Республики Башкортостан, а также выборы депутатов различных уровней в отдельных избирательных округах.