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9 апреля Вторник

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Ольга Панчихина: «Чиновников просят мобильнее реагировать на изменения в регионе»

ПОЛИТИКА

УФА, 9 апр 2019. /ИА «Башинформ»/.

«В представленном отчете Правительства Республики Башкортостан по итогам 2018 года врио главы Башкирии Радий Хабиров дал реальную оценку ситуации в республике, где мы сейчас находимся и что имеем. Много сделано, но ещё предстоит масштабная, системная работа. Поставлены конкретные задачи и сроки исполнения поручений по всем основным сферам жизнедеятельности человека и развития республики в целом не только Правительству, но и депутатам всех уровней, органам местного самоуправления и гражданскому обществу», — отметила председатель республиканской Общественной палаты Ольга Панчихина, посетившая сегодня заседание Госсобрания – Курултая Башкирии.

Спикер Общественной палаты подчеркнула, что в последние дни на разных площадках все чаще обсуждается майский Указ Президента по национальным проектам и стратегическим приоритетам развития страны, на реализацию которых будут направлены значительные средства из федерального бюджета.

«Я поддерживаю позицию врио Главы республики, что не все жители республики знают о масштабности и направленности этих проектов, которые будут способствовать повышению качества жизни каждого человека. Поэтому наша задача, и всех институтов власти, и общественников, – рассказывать об этом как можно чаще, вовлекать людей в реализацию, обсуждать с ними эти проекты и осуществлять общественный контроль, — говорит спикер общественной палаты региона.

Также, по словам Ольги Панчихиной, Радий Фаритович попросил чиновников быть мобильнее, оперативнее, динамичнее реагировать на изменения, происходящие в республике и не подходить формально к решению проблем, а действительно создавать условия для улучшения качества жизни людей и развития территорий.

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