Ирина Абрамова: Самое главное, что намечены векторы развития региона на следующие годы
УФА, 9 апр 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.
Это был серьезный отчет врио главы республики о работе Правительства за 2018 год. Было отмечено, что в республике появилось три новых территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Благовещенске, Нефтекамске, Белорецке, будет организована особая экономическая зона в Ишимбае, — отметила, комментируя выступление Радия Хабирова на пленарном заседании Госсобрания, председатель Комиссии Общественной палаты Башкортостана по промышленности, предпринимательству, агропромышленному комплексу, бюджетной и налоговой политике, вопросам природных ресурсов и экологии Ирина Абрамова.
«Радий Фаритович отметил успехи в привлечении федерального финансирования и создания более 1000 рабочих мест в ТОСЭР Кумертау, рост числа субъектов малого бизнеса в целом по республике. Обозначены не только успехи, которые есть у республики, но и проблемы, например, то, что администрацией Учалов была упущена возможность создания там ТОСЭР. В своем выступлении руководитель республики говорил о том, что необходимо уделять самое пристальное внимание развитию сельского хозяйства, обучению финансовой грамотности населения и не допускать взятия необоснованных кредитов. Самое главное, что намечены новые векторы развития региона на следующие годы. Серьезной корректировке будет подвергнута программа социально-экономического развития республики, принятая ранее», — сказала Ирина Абрамова.